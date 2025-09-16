تصویب فیرپلی مالی در فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی سخنگوی و مدیر روابط عمومی در خصوص نشست برخط امروز هیئت رئیسه گفت: امروز نشست اعضای محترم با موضوع و محوریت فیرپلی مالی با گزارش زارعی رئیس کمیته مجوز حرفه‌ای برگزار شد که خروجی بسیار مثبتی را برای شفافیت عملکرد مالی باشگاه‌ها به همراه داشت.

وی ادامه داد: از این رو فدراسیون فوتبال ایران آئین‌نامه‌ای با عنوان انضباط، شفافیت و ثبات مالی تدوین کرده که هدف اصلی آن ساماندهی وضعیت فعلی تقریباً نابه سامان مالی باشگاه‌ها و حرکت به سمت استقلال اقتصادی است.

مدیر روابط عمومی با اشاره به الزامات نهادهای بین المللی فوتبال تصریح کرد: این قانون بر اساس استانداردهای AFC و الگو برداری از چند کشور طراحی شده و قرار است طی یک دوره پنج‌ساله باشگاه‌ها را به سمت مدیریت صحیح هزینه‌ها، شفافیت مالی و کاهش بدهی‌ها هدایت کند.

سخنگوی فدراسیون ادامه داد: بر اساس این آئین‌نامه، همه باشگاه‌های لیگ برتر موظفند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را در زمان مقرر ارائه دهند و فقط در چارچوب درآمد واقعی خود هزینه کنند. برای مثال، نسبت هزینه به درآمد باید سال‌به‌سال کاهش یابد و تا سال ۱۴۰۹ به سقف ۷۰ درصد برسد. چیزی که در حال حاضر بالای ۱۴۰-۱۵۰ درصد هست و شاید هم بیشتر؛ در واقع با این قانون باشگاه‌ها باید حقوق مالکانه منفی و زیان انباشته خود را برطرف کنند تا وضعیت مالی آنها به حالت متعادل بازگردد.

او به ابعاد مختلف این قانون اشاره کرد و گفت: یکی از مزایای خوب این قانون تعیین حداقل سرمایه برای حضور در لیگ برتر و وابستگی باشگاه‌ها به منابع دولتی و شرکت‌های مادر باید به مرور زمان و در طی یک دوره ۵ ساله کاهش پیدا کند.

علوی افزود: نکته مهم دیگر در این قانون این است که سرمایه‌گذاری در فوتبال پایه، فوتبال زنان و فعالیت‌های اجتماعی به‌عنوان هزینه منفی حساب نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده فوتبال ایران در نظر گرفته شده است. این نگاه آینده‌نگر، کمک می‌کند تا هم به پرورش بازیکنان جوان توجه شود و هم فوتبال بانوان و فعالیت‌های اجتماعی جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های باشگاه‌ها پیدا کنند.

او از اهمیت انتشار اسناد مالی در راستای شفافیت صحبت کرد و تاکید داشت: باشگاه‌ها همچنین موظفند به‌طور مرتب صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ی سالانه و میان‌دوره‌ای خود را به فدراسیون ارائه دهند و این گزارش‌ها باید در وب‌سایت رسمی باشگاه نیز منتشر شود تا شفافیت لازم در برابر هواداران و افکار عمومی ایجاد شود

علوی در پایان خاطرنشان کرد: این آئین‌نامه در حقیقت یک گام جدی برای ایجاد نظم، شفافیت و ثبات در فوتبال کشور است. اجرای آن باعث می‌شود باشگاه‌ها هم از نظر مالی سالم‌تر عمل کنند و هم آینده بهتری برای فوتبال ایران ساخته شود. یک کمیته جدید به نام کمیته کنترل و نظارت مسئول بررسی این گزارش‌ها و اعمال قوانین را بر عهده دارد و البته در صورت تخلف باشگاه‌ها با مجازات تعیین شده از سوی AFC روبرو می‌شوند.