سالانه ۲۷ هزار تن محصولات باغی در استان ایلام تولید می شود

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر از برداشت چشمگیر محصولات باغی استان در سال جاری خبر داد و گفت: امسال شاهد برداشت محصولات باغی در سطحی معادل پنج هزار و ۶۸۹ هکتار از باغات استان هستیم که بخش عمده آن به محصول انگور اختصاص دارد.
وی بیان کرد: سطح زیرکشت انگور با یک هزار و ۵۴۰ هکتار، ارزشی معادل ۵ هزار میلیارد تومان دارد و با تولید ۱۷ هزار تن، جایگاه ویژهای در اقتصاد کشاورزی استان به خود اختصاص داده است.
وی افزود: از مجموع ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن محصول باغی برداشتشده، ۱۵ هزار و ۶۸۰ تن مربوط به انگور در ارقام متنوع یاقوتی، عسکری، زرد بیدانه، قرمز بیدانه و… است. بسیاری از این باغات در اراضی شیبدار و زمینهایی با درجه کیفی ۳ و ۴ احداث شده و این امر ضمن بهرهبرداری بهینه از این اراضی، نقش مؤثری در رونق تولید و اشتغال داشته است.
عزیزان با اشاره به توسعه روزافزون باغات انگور در استان تصریح کرد: ایلام به قطب تولید انگور کشور تبدیل شده و ۲۰۰ هکتار توسعه جدید در دستور کار قرار دارد که از این میزان، ۱۴۰ هکتار در شهرستان چرداول عملیات اولیه آن انجام شده و ۴۵ هکتار دیگر در نقاط مختلف استان در حال احداث است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: در حوزه تولید انگور و صنایع وابسته، چهار هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند و این روند موجب شکلگیری مهاجرت معکوس و تقویت باور به نبود بیکاری در برخی مناطق باغی استان شده است.
