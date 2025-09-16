به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمدعلینژاد معاون شهردار تهران درباره اقدامات مدیریت شهری برای گرهگشایی از پروژه آزادراه شهید شوشتری گفت: به جهت اثرگذاری قابل توجه پروژه آزادراه شهید شوشتری بر تردد شهروندان، پروژه مذکور در فهرست پروژههای اولویتدار مدیریت ششم شهری قرار دارد.
وی افزود: احداث آزادراه شهید شوشتری با کارکرد کمربندی شرقی تهران، بار ترافیکی بزرگراههای مجاور از جمله بزرگراه بسیج را به طور چشمگیری کاهش میدهد و ترددهای بزرگراهی در شرق تهران را تسهیل میکند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: در همین راستا، رفع موانع اجرایی این پروژه سنواتی و نیمه تمام که ۱۶ سال از آغاز عملیات اجرایی آن میگذرد، با جدیت و همافزایی ظرفیتهای اجرایی شهرداری تهران دنبال شد.
وی با اشاره به آزادسازی بالغ بر «۴۲۴ هزار مترمربع اراضی نهادی در بستر پروژه آزادراه شهید شوشتری» به عنوان یکی از اقدامات شاخص تسهیلکننده پروژه مذکور تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن فرآیند احداث این آزادراه کلیدی در شرق تهران، همین موانع اجرایی و معارضین متعدد پروژه بوده است.
محمدعلینژاد ادامه داد: به همت مدیریت ششم شهری و حمایتهای شورای شهر تهران، توافقهای بیسابقه با نهادهای مختلف از جمله ارتش، سپاه، فراجا و وزارت ورزش در کنار توافق با مالکان املاک شخصی نهایی و اجرایی شد و در نتیجه، گشایشهای چشمگیری برای توسعه عملیات عمرانی در قطعه نخست پروژه ایجاد شد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با اشاره به بازدید اخیر از روند احداث این پروژه اولویتدار، پیشرفت پروژه را مطلوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد، قطعه نخست عملیات عمرانی آزادراه شهید شوشتری به طول ۹.۳ کیلومتر، طی کمتر از ۳ ماه آتی به پایان برسد.
به گفته محمدعلینژاد با بهرهبرداری از فاز نخست آزادراه شهید شوشتری، تقاطع بزرگراههای امام رضا (ع) و شهید نجفی رستگار در جنوب شرق تهران به بلوار هجرت متصل میشود.
وی هزینه انجام شده برای قطعه نخست پروژه آزادراه شهید شوشتری را بالغ بر ۴,۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که هزینه مذکور مجموع هزینه بابت تملک و رفع معارضین پروژه و همچنین هزینههای مربوط به عملیات عمرانی را شامل میشود.
معاون شهردار تهران گفت: مدیریت شهری در تلاش است تا ضمن آغاز عملیات عمرانی قطعه دوم آزادراه شهید شوشتری، یکی از اثرگذارترین و پرتقاضاترین پروژههای شهری برای ساکنان شرق تهران را در کوتاهترین زمان ممکن با کیفیت مطلوب به سرانجام برساند.
