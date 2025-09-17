آمادگی وزارت علوم برای حمایت از دانشگاه جهت اخذ مجوز پردیس های فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شهیکی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی بر لزوم ارتقای پارک علم و فناوری استان، گفت: توسعه زیرساخت‌های پارک، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای ۲۰ سال آینده، از الزامات پیش‌رو است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: قانون حلقه اتصال دانشگاه و صنعت فراهم شده و بستر لازم برای شکل‌گیری هسته‌های فناورانه و تکمیل زنجیره نوآوری در استان وجود دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه فناوری و الکترونیک، گفت: آذربایجان‌غربی ظرفیت خوبی برای اجرای طرح‌های فناورانه دارد و ارومیه ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه الکترونیک داراست.

رضا رحمانی همچنین با بیان اینکه ایجاد شهرک فناوری در نزدیکی ارومیه در دستورکار قرار دارد، افزود: آمادگی داریم یک شهرک فناوری دیگر احداث کنیم تا از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها به بهترین نحو استفاده شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه ویژه به فناوری، خاطرنشان کرد: باید از تمام ظرفیت‌های موجود بهره‌گیری شود و هر فرد یا مجموعه‌ای که توان اجرای طرح‌های فناورانه دارد، پای کار بیاید.

شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی آذربایجان غربی در زمینی به مساحت ۳۲ هکتار در ارومیه راه اندازی شده است.