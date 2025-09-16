به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطیفی با اشاره به طرحواره تحول در برنامه درسی، گفت: این طرحواره به دنبال مهندسی دوباره نظام آموزشی کشور است تا علاوه بر تغییر کتابهای درسی، بسترهای جدیدی برای یادگیری و تربیت دانشآموزان فراهم شود.
وی با بیان اینکه این طرح سه محور اصلی دارد افزود: نخست طراحی و اجرای برنامه درسی مدرسهای است که تاکنون در کشور وجود نداشته است. این برنامه به مدارس و معلمان امکان میدهد با خلاقیت خود، فعالیتهای آموزشی و تربیتی را در چارچوبی منسجم سازماندهی کنند و مهارتها و شایستگیهای مورد انتظار خانوادهها را به دانشآموزان بیاموزند.
لطیفی دومین محور را طراحی و تولید بستههای یادگیری دانست و ادامه داد: کتاب دیگر تنها ابزار آموزش نخواهد بود، بلکه مجموعهای از منابع متنوع مانند انیمیشن، بازیهای آموزشی و ابزارهای تعاملی است که در اختیار معلمان و دانشآموزان قرار میگیرد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، سومین محور این پروژه را ایجاد نظام پشتیبانی و پایش دانست و گفت: برنامههای جدید فقط به مدارس ارسال نمیشوند بلکه با بهرهگیری از فناوری، بازخوردگیری و اصلاحات مستمر صورت خواهد گرفت.
وی افزود: اجرای آزمایشی از مهر پیشرو در ۸ مدرسه از پایه اول ابتدایی آغاز و طی سالهای آینده به تدریج به پایههای بالاتر گسترش مییابد.
نظر شما