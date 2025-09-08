  1. سیاست
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

مکانیسم ماشه توان خدشه‌دار کردن اراده پولادین ملت ایران را ندارد

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: مکانیسم ماشه مترسک خسته‌ای است که توان خدشه دار کردن اراده پولادین ملت ایران را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: سه کشور اروپایی در شرایطی که به تعهدات خود در برجام پایبند نبوده‌اند، ایران را تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم ایران بدانند که مکانیسم ماشه مترسک خسته ای است که توان خدشه دار کردن اراده پولادین آن‌ها را ندارد. شورای عالی امنیت ملی بداند که خروج ایران از NPT، کمترین راه مقابله با این تهدید کشورهای اروپایی است و باید با دشمنان بر اساس منطق خودشان برخورد کرد.

زهرا علیدادی

