ظرفیت های معدنی کوهبنان برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر سه شنبه در نشست با جمعی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که با هدف بررسی راهکارهای رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در شهرستان کوهبنان و معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این منطقه برگزار شد با اشاره به چالش‌های موجود در شمال استان کرمان گفت: ما در این منطقه با محرومیت‌های مشخصی به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال روبه‌رو هستیم، بنابراین باید ظرفیت‌های بهره‌برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی را تقویت کنیم تا سهم بیشتری در ایجاد اشتغال پایدار برای مردم داشته باشیم.

وی افزود: شهرستان کوهبنان دارای ظرفیت‌های معدنی غنی می‌باشد که باید از این پتانسیل‌ها بهره‌گیری بهینه شود.

استاندارکرمان تصریح کرد: ضرورت دارد با هماهنگی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو، ظرفیت‌های معدنی شهرستان کوهبنان فعال و شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با ایجاد تأسیسات فرآوری مواد معدنی، ارزش افزوده بیشتری را در این شهرستان ایجاد کنند.

محمد علی طالبی، همچنین با حمایت خود از سرمایه‌گذارانی که در این حوزه اقدام می‌کنند افزود: امیدوارم با پیگیری مسائل و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، شاهد تحولی چشمگیر در این منطقه باشیم.