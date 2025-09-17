استقلال به دنبال شروعی قدرتمند در آسیا؛ همه نگاه ها به خارجی ها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران امشب (چهارشنبه ۲۶ شهریور) در نخستین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، در ورزشگاه زعبیل دبی مقابل الوصل امارات صفآرایی خواهد کرد.
آبیپوشان تهرانی در این مسابقه چند غایب مهم دارند؛ مهران احمدی به دلیل محرومیت و رستم آشورماتوف و عارف غلامی به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم نیستند.
این دیدار اما یک اتفاق ویژه برای استقلالیها هم به همراه دارد؛ بازگشت ریکاردو ساپینتو روی نیمکت استقلال پس از ۸۴۰ روز. آخرین حضور سرمربی پرتغالی در کنار زمین به فینال جام حذفی برابر پرسپولیس بازمیگردد؛ مسابقهای که استقلال با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و ساپینتو با حاشیههای اخراج خود، چهار ماه از فعالیت در فوتبال ایران محروم شد.
استقلال از تیمهای پرافتخار قاره آسیا به شمار میرود که سابقه حضور در تمامی فرمتهای تاریخ مسابقات باشگاهی قاره کهن را در کارنامه دارد. آبیپوشان تاکنون در لیگ نخبگان آسیا، لیگ قهرمانان آسیا، جام باشگاههای آسیا و جام در جام آسیا به میدان رفتهاند و این فصل نیز تجربه تازهای را در فرمت جدید موسوم به لیگ قهرمانان آسیا ۲ پشت سر میگذارند؛ همچنین آبیها سابقه دو بار قهرمانی در رقابتهای آسیایی را دارند.
نماینده ایران تاکنون ۱۴۸ بازی آسیایی انجام داده که حاصل آن ۷۱ برد، ۴۴ مساوی و ۴۲ شکست بوده است. استقلال در فصل گذشته لیگ نخبگان آسیا در ۱۰ مسابقه خود به ۲ پیروزی، ۴ تساوی و ۴ شکست دست یافت و در نهایت از مرحله گروهی صعود کرد.
روی کاغذ، تاریخچه تقابل استقلال با تیمهای اماراتی هم نکات قابل توجهی دارد. آبیها پیش از این ۲۵ بار برابر نمایندگان امارات قرار گرفتهاند که حاصل آن ۹ برد، ۱۰ تساوی و ۶ شکست بوده است.
شاگردان ساپینتو در حالی مقابل الوصل قرار میگیرند که شروعی پرنوسان در لیگ برتر ایران داشتهاند؛ یک برد، یک مساوی و یک شکست در سه هفته نخست و همچنین باخت در دیدار سوپرجام برابر تراکتور. با این حال استقلال امیدوار است در آغاز لیگ قهرمانان آسیا ۲ نمایش متفاوتی داشته باشد و با پیروزی در اولین گام، هم اعتماد به نفس خود را بازیابد و هم جایگاه آسیاییاش را تثبیت کند.
نظر شما