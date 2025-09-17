  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

ترکیب تیم فوتبال استقلال مقابل الوصل اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال استقلال ایران برای دیدار با الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور و با قضاوت گمینی نیون روبش از سریلانکا از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف هم می‌روند.

آبی‌ها برای این بازی، رستم آشورماتوف و عارف غلامی را به دلیل مصدومیت و مهران احمدی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند.

ترکیب استقلال برای بازی با الوصل به شرح زیر است:

‌آدان، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، رامین رضائیان، سعید سحرخیزان، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، اندونگ، عارف آقاسی، حسین گودرزی و یاسر آسانی.

