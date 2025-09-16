حضور تیم خونگیری انتقال خون کرمانشاه در کنگاور

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای تسهیل دسترسی مردم شهرستان‌ها به خدمات اهدای خون اظهار داشت: در راستای ارتقای فرهنگ اهدای خون و پاسخگویی به نیازهای بیماران، تیم سیار خونگیری انتقال خون کرمانشاه روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در شهرستان کنگاور مستقر خواهد شد.



وی افزود: این تیم از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده پذیرش اهداکنندگان خون است و از مردم نوع‌دوست و خیراندیش کنگاور دعوت می‌شود در این برنامه مشارکت کنند.

میرزاده گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان سه بیمار نیازمند را نجات دهد و به همین دلیل حضور داوطلبانه مردم در این عرصه اقدامی انسان‌دوستانه و حیاتی محسوب می‌شود.



مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه همچنین تأکید کرد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی اهداکنندگان الزامی است تا روند پذیرش و ثبت‌نام با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.



وی با بیان اینکه استان کرمانشاه همواره به عنوان یکی از مناطق پیشتاز در فرهنگ اهدای خون شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: حضور مردم کنگاور در این برنامه نه تنها کمک بزرگی به بیماران نیازمند خون خواهد کرد، بلکه نشان‌دهنده روحیه ایثار و همبستگی اجتماعی در این شهرستان است.



میرزاده در پایان از تمامی شهروندان دعوت کرد با حضور پرشور در این برنامه، بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و نوعدوستی را به نمایش بگذارند و با اهدای خون خود به بیماران نیازمند زندگی دوباره ببخشند.