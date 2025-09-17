نامه انجمن داروسازان به پزشکیان در خصوص بدعهدی تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، داروخانه‌ها برای خرید دارو و شیرخشک، با مشکل عدم نقدینگی مواجه هستند و همین موضوع باعث شده تا ۵ همت از چک‌های آنها برگشت بخورد. این در حالی است که سازمان‌های بیمه گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مطالبات آنها را به موقع نمی‌دهند. از همین رو، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، مجبور است مشکلات داروخانه‌ها را در قالب نامه‌هایی که به مسئولان کشوری می‌نویسد، اطلاع رسانی کند.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در تازه‌ترین نامه نگاری خود با مسئولان کشوری، نامه‌ای را به رئیس جمهوری نوشته و خواستار رسیدگی به مشکلات داروخانه‌ها شده است.

کلانتری در این نامه عنوان داشته است که سازمان تأمین اجتماعی مشابه سال ۱۴۰۳، مطالبات داروخانه‌ها را به گروگان گرفته تا بتواند طلب خود را از دولت نقد کند.

وی از رئیس جمهوری درخواست کرد در جلسه سران سه قوه، صدور ۷۰ همت اوراق و تحویل آن به تأمین اجتماعی مصوب شود، تا این سازمان بتواند مطالبات داروخانه‌ها را تسویه کند.

رونوشت این نامه، جهت استحضار به رؤسای قوای مقننه و قضائیه، وزرای بهداشت، تعاون، اطلاعات و رؤسای سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی؛ ارسال شده است