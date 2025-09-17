اردوی جهادی با حضور بیش از ۵۰۰ نفر در مناطق محروم گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام محمدعلی شاهینی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری یک اردوی جهادی بزرگ در استان گلستان خبر داد.

وی افزود: این اردو که از تاریخ ۱۸ الی ۲۵ شهریور ماه برگزار شد، در شهرستان‌های مینودشت، علی‌آباد، گالیکش و آزادشهر برگزار شد. مناطق انتخاب شده، مناطقی محروم بودند که نیاز به خدمات عمرانی و فرهنگی داشتند.

شاهینی در این خصوص گفت: این اردوی جهادی با همکاری بیش از ۳۰ گروه از مساجد استان گلستان و دیگر مناطق کشور، با محوریت خدمت‌رسانی به نوجوانان و جوانان برگزار شد. در این اردو، برنامه‌هایی شامل آبرسانی لوله‌گذاری، دیوارچینی، رنگ‌آمیزی مدارس و خدمات مشابه را در این مناطق محروم به اجرا درآوردیم.

وی افزود: در این اردو، بیش از ۵۰۰ نفر از نوجوانان و جوانان شرکت کردند. این اردو نه تنها فرصتی برای خدمت‌رسانی بود، بلکه یک رزمایش خودسازی و توانمندسازی برای شرکت‌کنندگان بود.

وی گفت: در کنار فعالیت‌های عمرانی، برنامه‌های فرهنگی و دینی نیز برگزار شد که شامل نماز جماعت، هیئت‌های مذهبی و برنامه‌های معنوی بود. یکی از ویژگی‌های بارز این اردوی جهادی، حضور پدر و پسری بود که با هم در این برنامه جهادی مشارکت داشتند.

شاهینی اظهار کرد: ما در این اردو شاهد حضور پدر و پسری بودیم که با هم در خدمت‌رسانی به جامعه مشارکت کردند. این موضوع نشان‌دهنده همبستگی و اهمیت همکاری بین نسل‌ها در پیشبرد اهداف جهادی است.

این برنامه جهادی به‌طور کلی توانست گامی مؤثر در ارتقای فرهنگ جهادی و گسترش همبستگی اجتماعی در استان گلستان بردارد و نشان‌دهنده عزم و اراده جوانان برای ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور بود.

