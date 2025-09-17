به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم زاده در نشست اجرای آزمایشی طرح «برنامه درسی مدرسه‌ای» حضور و این اقدام را تحولی ارزشمند و کم‌سابقه در نظام آموزشی کشور توصیف کرد.

وی با قدردانی از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، افزود: اینکه تغییرات در برنامه درسی به‌جای تصمیم‌گیری‌های ناگهانی، ابتدا در قالب آزمایشی اجرا می‌شود، گامی بسیار مهم و کم‌سابقه است که می‌تواند پیامدهای مثبت و ماندگاری برای نظام آموزشی داشته باشد.

حکیم‌زاده با اشاره به تغییرات بنیادین در دنیای یادگیری و نقش پررنگ فناوری‌های نوین، ادامه داد: امروز دانش‌آموزان بومیان عصر دیجیتال‌اند و دیگر نمی‌توان تنها با کتاب درسی پاسخگوی نیازهای آموزشی آنان بود. هوش مصنوعی و منابع دیجیتال نقش پررنگی در زندگی و یادگیری نسل جدید ایفا می‌کنند و مدارس ناگزیرند خود را با این واقعیت هماهنگ سازند.

وی عنوان کرد: مدرسه صرفاً محل انتقال مفاهیم علمی نیست، بلکه محیطی برای تربیت، رشد اجتماعی، عاطفی و مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان است. عبور از آموزش تک‌بعدی و رفتن به سوی برنامه‌های تلفیقی و چندساحتی، فلسفه اصلی بسته‌های یادگیری جدید است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کتاب‌های درسی تنها منبع یادگیری نیستند، گفت: در بسته تحولی جدید، کتاب درسی تنها یکی از منابع یادگیری محسوب می‌شود و در کنار آن، فعالیت‌های گروهی، محتوای دیجیتال و بسته‌های مهارتی، فرصت‌های یادگیری متنوعی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

وی خطاب به معلمان و مدیران مدارس حاضر در این نشست، افزود: در این مسیر تحولی، شما صرفاً معلم یا مدیر عادی نیستید؛ بلکه معلم پژوهشگر، خلاق و یادگیرنده و مدیری هستید که باید بستر تغییر را فراهم کنید. اعتماد به خلاقیت و توانمندی معلمان و نقش حمایتی مدیران کلید موفقیت این طرح است.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: این تحول سریع و زودبازده نخواهد بود، اما در یک افق ده‌ساله می‌تواند به دگرگونی عمیق در آموزش و پرورش منجر شود و نسل آینده کشور را برای زیست مؤثر در دنیای پیچیده فردا آماده سازد.