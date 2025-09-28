به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش جزیره خارگ با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر اهمیت تلاش جمعی و نقش معلمان در تربیت نسلهای آینده تأکید کرد.
وی گفت: بازگشایی مدارس فرصتی ارزشمند است تا علم و دانش همراه با اخلاق و فرهنگ به نسلهای آینده منتقل شود و ایثارگریهای رزمندگان و شهدای جزیره، همواره الگویی برای خدمت صادقانه باشد.
دانشفر با اشاره به سیاستها و برنامههای آموزش و پرورش افزود: اجرای سند تحول بنیادین، ارتقای کیفیت آموزشی، نهضت مدرسهسازی و توسعه زیرساختهای آموزشی از اولویتهای اصلی است. در استان بوشهر تاکنون بیش از ۶۶ پروژه مدرسهسازی اجرایی و بخش عمده آن افتتاح شده است.
وی همچنین بر توانمندسازی معلمان و اهمیت آموزش دانشآموزان در مناطق دورافتاده مانند جزیره خارگ تأکید کرد و گفت: موفقیت آموزش و پرورش نتیجه تلاش جمعی خانوادهها، همکاران و جامعه محلی است و همکاری مستمر با نهادها و شرکتهای فعال، زمینه تحقق اهداف آموزشی را فراهم میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان با تقدیر از خدمات مدیر اسبق آموزش و پرورش خارگ، «ندیمزاده»، بر ضرورت استفاده از تجارب ارزشمند ایشان و همراهی با مدیر جدید تأکید کرد و برای فرهنگیان و دانشآموزان جزیره آرزوی موفقیت و پیشرفت کرد.
