مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت پارک فاوا و پارک علم و فناوری با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در آئین افتتاح مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال استان، اظهار کرد: در ابتدای شروع بهکار دولت، در سفر وزیر ارتباطات به استان، مصوبات خوبی جهت توسعه زیرساختهای ارتباطات و فناوری استان داشتیم.
یدالله رحمانی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساختمان ICT استان، افزود: هر وقت در جمع عزیزان حوزه فناوری قرار میگیریم، احساس خوبی داریم، زیرا این افراد عناصر اصلی توسعه بوده و این حوزه را بهعنوان حوزه پیشرانه اقتصاد باور دارم.
وی بیان کرد: فضای مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال استان با مشارکت پارک فاوا و علم و فناوری استان با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در فضایی به مساحت ۷۰۰ متر مربع تجهیز شده و این مجموعه یکی از هفت مرکز رشد کشور به شمار میرود که با مشارکت پارک فاوا و پارک علم و فناوری وزارت ارتباطات، راهاندازی میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این مرکز بهعنوان یکی از مصوبات سفر وزیر ارتباطات راهاندازی شدهاست، با تاکید بر در اختیار قرار دادن فضا و تجهیزات موجود به فعالان حوزه فناوری، تصریح کرد: با در اختیار قرار دادن تجهیزات و امکانات میتوانیم شاهد جهش و توسعه باشیم.
وی با اشاره به توجه دولت به توسعه شرکتهای دانشبنیان و فناورمحور، تاکید کرد: مطابق اعلام وزارت ارتباطات برای شرکتها و هستههای فناور و دانشبنیان فعال مبلغ چهار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شدهاست و باید تلاش شود که فعالان از این ظرفیت برای عملکرد بهتر و موثرتر استفاده کنند.
رحمانی با اشاره به برنامه واگذاری پردیس دانشگاه آزاد یاسوج به پارک علم و فناوری استان، اضافه کرد: با واگذاری این مجموعه زمینه توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری فراهم میشود و در کنار آن ایجاد کارخانه فناوری و تقویت زیرساختها در کنار حضور فعالان حوزه فناوری، بدون شک اتفاقات خوبی رقم میخورد.
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