ناحیه فناوری در مرکز شهر ارومیه ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شهیکی ظهر چهارشنبه در جمع فعالان حوزه فناوری آذربایجانغربی با بیان اینکه پارکهای فناوری باید بارقه امید و جریان توسعه باشند، افزود: جریان نوآوری تنها به پارک محدود نیست و حوزه فناوریهای دانشبنیان باید به راهبرد اصلی توسعه منطقهای تبدیل شود.
وی همچنین تغییر رویکرد اقتصاد منبعمحور به اقتصاد دانشبنیان را ضروری دانست و آذربایجانغربی را جزو ۱۰ استان اولویتدار در تقویت زیستبوم نوآوری کشور معرفی کرد.
شهیکی بر ضرورت تحول ساختار آموزشی و توجه ویژه به فناوریهای نوظهور تأکید کرد و افزودک در این راستا پیشنهادی برای راه اندازی ناحیه فناوری در مرکز شهر ارومیه ارائه شده که در صورت عملیاتی شدن، نتایج قابل توجهی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه باید حوزه فناوری در آذربایجانغربی به حوزه راهبردی توسعه تبدیل شود، عنوان کرد: تحقق این امر نیازمند برنامه ریزی و توجه ویژه مسئولان استانی و ملی است.
شهیکی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی آذربایجانغربی ظرفیت خوبی نداشته و باید ارتقا آن در دستور کار قرار گیرد، گفت: در حال حاضر پایه بودجه پارکهای علم و فناوری کشور ضعیف است که برای ارتقا این بخش برنامهریزی صورت گرفته است.
