بازار سیب صنعتی آذربایجان غربی ساماندهی شود؛ خرید ۴۰ هزار تن محصول

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: نبود چرخه کامل تولید تا مصرف، عدم اطلاع رسانی مناسب و دقیق توسط مسئولان مرتبط دولتی در مورد شرایط فروش و انتقال محصول به بازار، نبود اعتماد کشاورزان به وعدههای ناتمام مدیران دولت و نیز بی بهره ماندن کشاورزان از منفعت سالیانه فروش سیبهای درختی موجب شده تا سیبکاران نسبت به فروش محصولات خود به صورت زیر درختی و نامرغوب اقدام کنند تا صرفه حداقلی همین فروش را به ایام پایانی سال و در برخی موارد به سال آینده موکول نکنند.
با وجود قانون منع انباشت سیب در کنار جادهها به دلیل عدم نظارت و عمل کردن به قانون توسط دستگاههای ذیربط این موضوع به یک مشکل لاینحل در بخش اقتصادی و کشاورزی آذربایجان غربی تبدیل شده است.
چند سالی است قوانین و دستورالعملهایی مبنی بر ممنوعیت انباشت سیب زیر درختی در حاشیه جادهها مصوب شده اما عدم نظارت و بازدارندگی این قوانین نتوانسته چاره ساز حل این مشکل شده و هنوز صدها مرکز غیرمجاز در حاشیه جادههای آذربایجانغربی دایر شده و سیب زیر درختی را خریداری و انباشت میکنند.
نبود بازار مناسب، نبود برنامه مشخص و الگوی مناسب کشت، نبود سورت و بسته بندی مناسب محصول، منطقی نبودن قیمتها با توجه به هزینه تولید، گران بودن هزینههای حمل و نقل نیز در این استان قصههای تلخ و تکراری سیب آذربایجان غربی است.
ضرورت مدیریت صحیح بازار سیب صنعتی در آذربایجان غربی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازار سیب صنعتی در استان اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید کنندگان، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با همکاری دستگاههای اجرایی، طرح ساماندهی عرضه سیب صنعتی را بهمنظور تنظیم بازار، حفظ بهداشت، ایجاد نظم و جلوگیری از عرضه غیرمجاز این محصول در استان از شهریورماه آغاز کرده ایم.
طرح ساماندهی عرضه سیب صنعتی بهمنظور تنظیم بازار، حفظ بهداشت، ایجاد نظم و جلوگیری از عرضه غیرمجاز این محصول در استان از شهریورماه آغاز شده است محمدرضا اصغری افزود: با توجه به افزایش قیمت سیب صنعتی نسبت به سالهای گذشته و ضرورت مدیریت صحیح بازار، اقدامات گستردهای با همکاری سایر دستگاههای اجرایی در حال انجام است تا ضمن حفظ حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، از هرگونه اخلال در بازار جلوگیری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، عرضه سیب کنار جادهای را عامل بینظمی، خطر تصادف و تهدید سلامت عمومی دانست و اظهار داشت: کارخانههای پوره و کنسانتره نیز موظف به خرید سیب صنعتی تنها از مراکز مجاز هستند.
اصغری با اشاره به اهمیت فرآوری صنعتی محصولات باغی در استان گفت: بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد تولیدات باغی استان به صورت صنعتی فرآوری و صادر میشود که سهم محصول سیب درختی حدود ۳۰ درصد است.
صدور ۲۰۰ اخطاریه کتبی به فروشندگان غیرمجاز سیب صنعتی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص حمایت از باغداران نیز گفت: برای کاهش هزینهها و خرید و جمع آوری بهداشتی سیب زیر درختی در استان، مراکز خرید دارای مجوز، سیب درجه ۳ را به قیمت توافقی از باغداران خریداری میکنند و تاکنون بیش از ۴۰ هزار تن سیب صنعتی از باغداران استان خریداری شده است.
اصغری با تاکید بر لزوم عرضه بهداشتی سیب صنعتی، با رعایت حریم جاده و صرفاً از طریق ۴۰ مرکز خرید مجاز، افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ اخطاریه کتبی به فروشندگان غیرمجاز صادر شده و در صورت ادامه تخلف، محصولات غیرقانونی جمعآوری خواهد شد.
وی با بیان اینکه در ۶۵ هزار هکتار از اراضی آذربایجانغربی محصول سیب درختی کشت شده است، افزود: پیشبینی میشود حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن سیب درختی از باغات استان برداشت شود که حدود ۳۵۰ هزار تن آن سیب درجه ۳ است.
اصغری با بیان اینکه سیب صنعتی تولید شده در آذربایجان غربی، ماده اولیه ۴۲ کارخانه فرآوری مستقر در استان را تأمین میکند، گفت: ساماندهی این بازار نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و صنایع تبدیلی استان دارد. این طرح با هدف بهبود شرایط عرضه و تقاضا و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در حال اجرا است.
لزوم ساماندهی بازار سیب صنعتی در ارومیه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال جهاد کشاورزی با همکاری ۱۱ مرکز مدیریت شهرستان ارومیه اقدامات گستردهای برای ساماندهی عرضه سیب صنعتی و حفظ بهداشت و نظم بازار انجام داده است، افزود: تاکنون بیش از ۵۰ اخطاریه کتبی به فروشندگان غیرمجاز صادر شده و در صورت ادامه تخلف، جمعآوری محصولات غیرقانونی انجام خواهد شد.
تاکنون بیش از ۵۰ اخطاریه کتبی به فروشندگان غیرمجاز سیب صنعتی در ارومیه صادر شده و در صورت ادامه تخلف، جمعآوری محصولات غیرقانونی انجام خواهد شد پرویز امجدی با بیان اینکه تمامی سیبهای صنعتی باید به صورت بهداشتی، با رعایت حریم جاده و صرفاً از طریق ۱۵ مرکز خرید مجاز عرضه شوند، اظهار کرد: هماکنون ۱۵ مرکز مجاز جمعآوری سیب زیر درختی در سطح شهرستان فعالیت دارند که عملکرد آنها بهطور مستمر پایش میشود و در صورت تخلف، لغو مجوز در دستور کار خواهد بود.
وی هدف اصلی از این طرح را جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی، ارتقای کیفیت محصولات و همکاری نزدیک باغداران با مراکز مجاز عنوان کرد و گفت: این اقدام علاوه بر کاهش هدررفت محصول، میتواند به افزایش درآمد کشاورزان نیز کمک کند.
امجدی گفت: عرضه محصولات در کنار جاده علاوه بر ایجاد بینظمی بازار و خطر تصادفات، استانداردهای بهداشتی را رعایت نکرده و سلامت مصرفکننده را تهدید میکند. همچنین، کارخانههای تولید پوره و کنسانتره موظفاند محصولات خود را تنها از مراکز مجاز خریداری کنند.
وی گفت: بیش از ۳۰ درصد تولیدات باغی شهرستان ارومیه، معادل ۲۷۰ تن، به صورت صنعتی فرآوری شده و به محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا تبدیل میشوند.
امجدی ادامه داد: تولیدات باغی شهرستان نیز معادل ۵۰ درصد کل استان آذربایجانغربی است و ساماندهی عرضه آنها تأثیر مهمی بر اقتصاد و صادرات استان دارد. تمرکز بر مراکز خرید مجاز موجب حفظ سلامت، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت محصولات صادراتی میشود.
علاوه بر افت و خیز در بازار سیب صنعتی آذربایجان غربی صادرات و بازار پس از تولید سیب صادراتی در استان نیز با مشکلاتی مواجه است که ضرورت دارد برای این محصول مهم در استان مسئولان چاره اندیشی کنند.
نظر شما