افزایش قیمت برنج ایرانی به دلیل تغییر ذائقه و تقاضای بالا

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در برنامه «روزی نو» رادیو اقتصاد گفت: افزایش قیمت برنج ایرانی بیشتر ناشی از تغییر ذائقه خانوارها و رشد تقاضا برای اقلام کممحصول است.
وی افزود: این نوع برنجها به صورت محلی کشت میشوند و اگرچه از کیفیت عطر و طعم بالاتری برخوردارند، اما به دلیل عملکرد هکتاری پایین، عرضه محدودتری در بازار دارند.
به گفته وی، فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرفکننده برنج داخلی تفاوت چشمگیری ندارد و افزایش تقاضا در سالهای اخیر باعث نوسان قیمت این محصول شده است. فتحی تاکید کرد: برنجهای پرمحصول و انواع وارداتی تغییر قیمت محسوسی نداشته و ثبات خود را در بازار حفظ کردهاند.
فتحی با اشاره به اینکه قیمتگذاری صرفاً شامل برنجهای وارداتی میشود، بیان کرد: برنج ایرانی به دلیل عدم دریافت یارانه مشمول قیمتگذاری نیست و تنها نرخ تضمینی برای آن تعیین میشود.
وی افزود: دولت تلاش میکند با ابزارهای حمایتی و نظارتی مسیر بازار را مدیریت کند، بدون اینکه بهطور مستقیم در قیمتگذاری دخالت کند.
او خاطرنشان کرد: عرضه بیشتر برنج وارداتی به بازار نتوانسته جایگزین مصرف ارقام کممحصول شود، اما بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، این نوع برنجها نیز شناسنامهدار خواهند شد تا فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرفکننده کاهش یابد.
معاون برنامهریزی وزارت جهاد در پایان تاکید کرد: ورود برنج خارجی و کنترل قیمتها به ثبات بازار برنج کمک خواهد کرد.
نظر شما