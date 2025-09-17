به گزارش مهر، سومین نشست شورای راهبری مدیریت سبز ستاد وزارت علوم با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مشاور وزیر درامور برنامهریزی، مدیرکل طرحهای عمرانی وزارت علوم، مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت عتف، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و سایر اعضای این شورا برگزار شد.
در این جلسه که با حضور سعید سمنانیان، مشاور وزیر درامور برنامهریزی، مهدی اکبرپور، مدیرکل طرحهای عمرانی و دبیرجلسه، بابک دلفانی، مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت عتف، یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، محسن ناصری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حامد امیری رئیس گروه راهبری مدیریت سبز وزارت علوم برگزار شد، سیمایی بر اهمیت بهینهسازی انرژی در دانشگاهها تاکید کرد و خواستار بررسی دقیق و ارائه راهحلهای کاربردی برای مدیریت ومصرف بهینه انرژی در دانشگاهها شد.
حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و از اعضای شورای مدیریت سبز دانشگاهها، در ابتدای جلسه، موضوع ناترازی انرژی را تشریح و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح داد.
اکبرپور، مدیرکل طرحهای عمرانی وزارت علوم و دبیراین جلسه نیز در ادامه، اقدامات صورت گرفته در راستای مصوبات جلسه پیشین را که شامل گزارش شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاهها، بررسی ظرفیت نیروگاههای دانشگاهها، انعکاس اطلاعات درختکاری و ممیزی و کاهش مصرف در دانشگاهها است را ارائه کرد.
