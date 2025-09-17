سند مالکیت قطعات ۱ تا ۵۰۰ شهرک جانبازان اسلامشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیپور پیش از ظهر چهارشنبه اعلام کرد: پس از سالها پیگیری، اسناد مالکیت تکبرگی مربوط به قطعات ۱ تا ۵۰۰ پروژه جانبازان در اسلامشهر صادر و به نام دولت ثبت شده است.
وی تأکید کرد: این اسناد بر اساس صورتجلسه تفکیکی تهیه و با همکاری مراجع مربوطه نهایی شدهاند تا وضعیت حقوقی زمینهای این پروژه ساماندهی شود.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب غرب استان تهران افزود: با تلاش بیوقفه همکاران در اداره کل راه و شهرسازی جنوب غرب استان تهران، صدور این اسناد گامی بزرگ در جهت تثبیت مالکیت و تسهیل فرآیندهای حقوقی و ثبتی برای دولت و سایر ذینفعان بوده و این پروژه وارد فاز جدیدی از بهرهبرداری قانونی شده است.
