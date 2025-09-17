واکنش قطر به لشگرکشی رژیم صهیونیستی علیه شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه قطر با صدور بیانیهای به شدت تجاوز زمینی گسترده رژیم صهیونیستی علیه شهر غزه را محکوم کرد و آن را در امتداد نسل کشی ساکنان این باریکه و نقض قوانین بین المللی دانست.
وزارت خارجه قطر هشدار داد که اشغالگران صهیونیست به دنبال از بین بردن فرصتهای تحقق صلح در منطقه از طریق نقشههای برنامه ریزی شدهای هستند که صلح و امنیت منطقه و جهان را تهدید میکند.
این وزارت خانه اضافه کرد که نسل کشی وحشیانه در غزه و گسترش شهرک سازی ها و اجرای سیاستهای نژادپرستانه در همین راستا صورت میگیرد. کشورهای جهان باید تل آویو را به اجرای قوانین بین المللی ملزم کنند.
قطر همچنین بر موضع ثابت خود در حمایت از مسأله فلسطین و تشکیل کشور فلسطین تاکید کرد.
