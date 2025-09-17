شورا محور هم افزایی دستگاه ها برای تحول در آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خسروانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان بیان کرد: شورای آموزش و پرورش، نهادی تصمیمساز و هماهنگکننده برای بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاهها در خدمت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش است.
وی اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور، رئیسجمهور بهصورت هفتگی جلساتی ویژهٔ آموزش و پرورش برگزار میکند که نشاندهندهٔ اولویت این حوزه در برنامههای دولت چهاردهم است.
خسروانی با اشاره به اهمیت جایگاه این شورا، خاطرنشان کرد: برگزاری منظم جلسات، نقشی کلیدی در رفع چالشها و توسعهٔ همهجانبهٔ آموزش و پرورش ایفا میکند.
وی افزود: اگرچه در ابتدا موضوع تجهیزات و فضاهای آموزشی در اولویت بود، اما امروز به مرحلهٔ ارتقای کیفیت فرآیندهای آموزشی رسیدهایم که ثمرات آن در سالهای آتی نمایان خواهد شد.
رئیس دبیرخانه شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری ۱۰ جلسه در شش ماه گذشته در خراسان جنوبی، گفت: این میزان از پیگیری، استان را در زمرهٔ استانهای پیشرو کشور قرار داده است.
وی با تأکید بر تداوم برگزاری جلسات در استان و شهرستانها، بیان کرد: هر جلسه میتواند زمینهساز حل مشکلی یا تقویت برنامههایی برای ارتقای آیندهٔ نظام آموزشی باشد.
خسروانی ادامه داد: بر اساس قانون، حداقل باید ماهی یک جلسه تشکیل شود که در استان ما این جلسات بهصورت منظم و حتی هر دو هفته یکبار برگزار میشوند.
وی با ارائه آمار برگزاری جلسات در شهرستانهای مختلف استان از ابتدای سال جاری تا نیمهٔ شهریور، خاطرنشان کرد: در مجموع، شورای آموزش و پرورش استان تا جلسهٔ نهم، ۸۱ مصوبه داشته و امروز نیز دهمین جلسه آن در حال برگزاری است.
وی نقش کارشناسان مشارکتهای مردمی را در برگزاری موفق این جلسات بسیار مؤثر دانست و گفت: این افراد در بسیاری از شهرستانها با وجود بر عهده داشتن چند مسئولیت، با روحیهای جهادی فعالیت میکنند.
خسروانی در پایان تصریح کرد: نگاه ویژهٔ فرمانداران و مدیران شهرستانی، همراهی بیشتر با اولویت قرار دادن آموزش و پرورش در سطوح محلی را تقویت خواهد کرد.
