به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه اختتامیه هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد ایده ایجاد دانشگاههای غیرانتفاعی برای پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: هر بخشی که قصد دارد تربیت دانشجو انجام دهد باید مدارک، مستندات و زیرساختها را به وزارت بهداشت ارائه کند. وزارت بهداشت نیز دقیق و با سختگیری این مدارک را باید ارزیابی کند؛ چون آموزش پزشکی با جان مردم در ارتباط است.
وی در پاسخ به اینکه آیا در نهایت این امکان وجود دارد یا خیر؟ گفت: خیر فعلا این امکان وجود ندارد و تا کنون هیچ پیشنهادی در این زمینه به ما ارائه نشده است.
ظفرقندی همچنین درباره مسائل مرتبط با جمعیت و آموزش پزشکی گفت: جوانی جمعیت یکی از بزرگترین مسائل کشور است که به یک حوزه مرتبط نیست و مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ابعاد مختلفی دارد.
وی افزود: بخشی از این مسائل در قانون جمعیت که به تصویب مجلس رسیده، دیده شده و در وزارت بهداشت در حال پیگیری است. برای اکثر این موارد قوانین لازم تعیین شده و در وزارت بهداشت و درمان به مرحله اجرا درآمده و در مسیر عمل قرار دارد.
وزیر بهداشت ادامه داد: بخشی از مسائل هم در حوزههای وزارتخانههای دیگر تعریف شده که آنها را احصا کرده و در دولت مطرح کردهایم و طبیعتاً چون مسائل ابعاد فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دارد، نهادهای دیگر، نهادهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی باید همه وارد شوند.
ظفرقندی ضمن بیان این مطلب که موضوع جمعیت نیاز به یک عزم ملی و یک رویکرد علمی دارد، گفت: مراسم امروز در جهت هدایت المپیادیها و دانشجوهای نخبه ما درباره موضوع جمعیت بوده و نشانگر رویکرد علمی است.
وی در ادامه تاکید کرد: مشکل جمعیت صرفاً با یک سری تبلیغات و چند پوستر حل نمیشود ولی ما فکر میکنیم آن مسیری که باید طی شود به درستی در حال پیش روی است.
ظفرقندی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد حضور تعداد ۶۰۰ دانشجو در سال تحصیلی جدید در سر کلاس درس گفت: افزایش ظرفیت دانشجویی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۴ سال پیش شکل گرفته است. این مصوبه همراه با زیرساختها و تأمین زیرساختها از جمله کلاس، خوابگاه، سلف سرویس، یونیتهای دندانپزشکی، بخشهای بالینی، استاد و ... بوده است.
وی افزود: تامین این زیرساختها به خوبی انجام نشده است و طبیعتاً به اندازه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، انجام نشده است. اگر امکان و زیرساخت مناسب فراهم نشود، باعث کاهش کیفیت خواهد شد.
وزیر بهداشت اظهار کرد: اینکه ۶۰۰ نفر سر کلاس بنشینند، صحیح نیست. کلاس تقسیمبندی میشود و طبیعتاً ظرفیتها طوری تنظیم میشوند که مشکل فعلی تا حدی مرتفع شود.
