به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی بعد از ظهر چهارشنبه با اشاره به اجرای عملیات روکش و اصلاح معابر ورودی و داخلی شهرستان گفت: مهم‌ترین مسیرها از جمله پیش‌دیزبون، اتاق‌ور، کومله، جدال نوکر، پیرپشته و سایر معابر اصلی بیش از ۸۰ درصد آسفالت و اصلاح شده‌اند و این اقدامات نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی داشته است.

وی افزود: وضعیت روشنایی در مرکز شهر لنگرود نیازمند توجه جدی است و قرارداد ۲ میلیارد تومانی برای بهبود روشنایی معابر منعقد شده است کنارگذر کماله تا لنگرود نیز مجهز به چراغ‌های LED شده است و این پروژه تا دریا سر ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم لنگرود در مجلس به موضوع نوسازی تاکسی‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: اکثر تاکسی‌های شهرستان فرسوده هستند و برای نوسازی آنها آمادگی همکاری با منطقه آزاد جهت ارائه تسهیلات مالی وجود دارد.

لاهوتی همچنین نسبت به حضور وانت‌بارهای فرسوده و غیرمجاز که بیش از ۹۰ درصد آنها از شهرستان نیستند، انتقاد کرد و بر لزوم برخورد قاطع با این موضوع تأکید داشت.

وی در ادامه از مشکل تصرف و تجاوز به حریم معابر انتقاد کرد و گفت: رسیدگی فوری به این مسئله مورد تاکید است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس به نبود تشکل واحد تاکسیرانی در شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: تشکیل تعاونی تاکسیرانان و پیگیری بیمه رانندگان تاکسی حائز اهمیت است.

لاهوتی با اشاره به حضور وزیر راه در شهرستان گفت: وزیر راه در جریان روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی قرار گرفته و حمایت کامل خود را برای تسریع در اجرای طرح‌ها اعلام کرده است.

وی در پایان با اشاره به پیشرفت پروژه کنارگذر و پل شلمان گفت: پیمانکار پل شلمان ظرف یک ماه آینده مستقر خواهد شد و فضای مناسبی برای استقرار موقت ایستگاه پلیس راه در نظر گرفته شده است.