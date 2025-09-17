دفاع مقدس دوم در جنگ ترکیبی؛ اتاق وضعیت در استان ها دایر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی قمی عصر چهارشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان مازندران با بیان اینکه دشمنان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، جنگ روانی و نفوذ انسانی به دنبال ضربه زدن به کشور بودند، اظهار داشت: انسجام ملی، هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و اقدام به‌موقع نیروهای مسلح، نقشه‌های آنان را ناکام گذاشت.

وی با تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل رسالتی ملی است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها، افزایش سطح آگاهی عمومی و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های حیاتی هستیم.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تدوین ۱۴ دستورالعمل جدید در حوزه‌های مختلف پدافندی افزود: طرح‌های شهید آبشناسان، شهید شاکری، شهید فروشان و شهید زاهدی نقشه راه دستگاه‌ها در شرایط اضطراری محسوب می‌شوند و فرمانداران، شهرداران و مدیران کل باید اجرای دقیق آنها را در دستور کار قرار دهند.

وی نقش مازندران در تأمین نان و کالاهای اساسی را ویژه دانست و تصریح کرد: رزمایش‌های اخیر در حوزه سامانه‌های بانکی و توزیع آرد، نشان داد که زیرساخت‌های استان برای مقابله با اختلالات احتمالی آمادگی لازم را دارند.

سردار قمی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی اسکان اضطراری در بحران‌ها، خاطرنشان کرد: تجربه حادثه آستانه‌اشرفیه نشان داد هیچ نقطه‌ای از کشور از تهدیدات مصون نیست و همه دستگاه‌ها باید برای مواجهه با چنین شرایطی آماده باشند.

وی همچنین بر راه‌اندازی اتاق‌های وضعیت در استانداری‌ها و استفاده از سامانه هشدار حملات هوایی تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها باید روایت‌های صحیح، امیدبخش و مستند از وضعیت کشور را منتشر کنند تا سطح آگاهی و اعتماد عمومی افزایش یابد.