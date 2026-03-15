  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

تحریم‌های «زلنسکی» علیه روسیه و چین

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که تحریم‌ هایی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی از روسیه، چین و ایران امضا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در اقدامی مضحک محدودیت هایی علیه روسیه، چین و ایران رسانه ای کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که علیه ۴۸ شرکت از روسیه، ایران و چین تحریم هایی را اعمال کرده است.

وی اضافه کرد که فرمانی را برای اعمال تحریم‌ ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی از روسیه، ایران و چین امضا کرده است.

بر اساس این سند، تحریم‌ ها علیه ۱۴۰ شهروند روسیه و ایران و همچنین علیه ۴۸ شرکت از روسیه، ایران و چین اعمال می‌ شود.

این در حالیست که به اذعان رسانه ها، اوکراین در موقعیتی نیست که بتواند کشورهای قدرتمندتر از خود را هدف تحریم های واقعی قرار دهد و این اقدامات وی بیشتر جنبه فریب رسانه ای دارد.

کد خبر 6775680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها