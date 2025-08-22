«مساجد» سنگر مقاومت و قرارگاه روشنگری علیه استکبار جهانی

حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مساجد به عنوان کارآمدترین نهاد عبادی و سیاسی در جامعه اسلامی، نقش اساسی در پیشبرد آرمان‌ها و اهداف مردم یک جامعه پیشرو دارد.

وی ادامه داد: مسجد نهادی است که خداوند طراحی آن را به عهده گرفته و نسبت به تصویرگری، تحلیل‌گری و تجویزگری آن ورود کرده است تا جایی که انحصار عمران مساجد و آبادی مادی و معنوی آن را مختص مؤمنین به خدا و معتقدین به روز قیامت می‌داند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اهمیت روز جهانی مسجد افزود: روز جهانی مسجد بهانه‌ای است که بتوانیم آرمان مسجد تراز و قبله اول مسلمین مسجدالاقصی را یکدل و یک صدا زنده نگاه داریم؛ چرا که مسجدالاقصی در سال ۱۳۴۸ هجری شمسی به دست رژیم صهیونیستی به آتش کشیده شد، لذا مساجد همه ساله همدلی خود را با مسجدالاقصی اعلام می‌کنند و یک عهد برائت نسبت به جریان جبهه نفاق و صهیونیست جهانی اعلام می‌دارند.

حجت الاسلام ولدان به نقش تبیینی مساجد پرداخت و گفت: نقش تبیینی مسجد همیشه روشن بوده است، اما امروزه در این نبرد آخرالزمانی، کارکرد تبیینی مساجد بیش از هر زمان مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: مسجدی که یک روز از مسائل ناب توحیدی تا اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی و مدل حکمرانی جامعه اسلامی در آن مطرح می‌شد، امروز خود یک سنگر مقاومت در جهاد آخرالزمانی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس وضعیت کنونی را جنگ ترکیبی توصیف کرد و افزود: در شرایط جنگ ترکیبی که دشمن انواع و اقسام ابزار و امکانات را برای تهاجم به افکار، دل‌ها و سرزمین‌های اسلامی به کار گرفته است، مساجد می‌توانند نقش روشنگری در تبیین اسلام ناب محمدی و نقش افشاگری نسبت به دسته‌ها و شیطنت‌های استکبار جهانی را داشته باشند.

حجت الاسلام ولدان تصریح کرد: در حقیقت مساجد قرارگاه همدلی، هم‌افزایی و هم‌اندیشی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی هستند. امیدواریم که خداوند به ما توفیق دهد بتوانیم از طریق به پا داشتن ظرفیت‌های مساجد، نسبت به گره‌گشایی از ذهن‌های مؤمنین و روشنگری هرچه بهتر و بیشتر تلاش کنیم و جز مسجدی‌ها و پیرو ابراهیم خلیل و بت‌شکن برای رهایی قدس شریف و اقامه نماز در مسجدالاقصی باشیم.