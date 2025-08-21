«مسجد» دانشگاهی برای همگان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی کریمی جهرمی عصر پنجشنبه در گردهمایی علما و ائمه جماعات مساجد استان فارس گفت: چه فرح زا و امیدبخش است که انسان دنبال این باشد که مرکز رشد و ترقی و قوت اسلام را در انظار جوامع امروزی تبیین بکند و آن عبارت است از مسجد.

وی ادامه داد: عظمت اسلام و تربیت امت اسلامی اول اقدامش ساختن مسجد بود. چون مساجد نقش بسیار بالایی دارند. اولاً مرکز عبودیت الهی مجهز و آماده برای عبادت و بندگی خدا آشنایی با معارف اسلام و تقرب به ذات اقدس الهی است.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: در هر وقت مساجد شب روز صبح آماده هستند برای عبادت و بندگی. اثر دیگر مسجد برپایی نماز جماعت است اگرچه اقامه نماز جماعت در هر مکانی می‌شود انجام داد اما مسجد یک حساب دیگر دارد.

آیت الله کریمی جهرمی گفت: نماز جماعت مساجد را باید تقویت کرد. مساجد محل عبودیت، محل تجمع مسلمین، رسیدگی و اطلاع مردم از احوال یکدیگر. اگر مساجد نبود افراد از حال یکدیگر مطلع نمی‌شدند. از فوایدی است که هیچ جا جمع نمی‌شود جز در مساجد. مساجد از اسلام یک دانشگاه است برای عموم حاضران.

وی ادامه داد: مسجد که جاذبه دارد به ویژه برای نسل جوان که نسل جوان را روحانیت بتواند به برکت مساجد و در پایگاه مقدس آسمانی مسجد جوانان را جذب کند و از این رهگذر آنان را آشنا به معارف دین کند. پس اگر بخواهیم جوانان به سمت مسجد بیایند و جماعت مسجد یک جماعت کثیر و چشم گیری باشد این شرایط بسیار مؤثر است.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: نحوه رفتار دست‌اندرکاران مسجد نیز مسئله دیگری است مانند هیئت امنای مسجد و همینطور خادمان و امام جماعت مسجد که اگر اینها افراد فرهیخته و بافرهنگ باشند ادب انسانی را ملاحظه کنند این بسیار مؤثر است برای اینکه نسل جوان به راه بیایند و رو به مسجد بیاورند اما اگر خدای نخواسته یکی از آنها از آداب و رسوم اسلامی و انحرافی داشته باشد و کم رعایت باشد این جاذبه را کم می‌کند و علاقمندی جوانان را رو به تقلیل می‌برد.

آیت الله کریمی جهرمی تصریح کرد: امام جماعت هم باید اهل تعامل با جوانان باشد و به گونه‌ای نباشد که حرفی از سوی جوانی زده شود و بخواهد واکنشی نشان دهد. امام جماعت اگر دارای کمال معنوی و تذهیب اخلاق فاضله است جوانان نیز به سوی او جذب می‌شود.