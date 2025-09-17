به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامهریزی استان که در دیواندره برگزار شد، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه اسلامی برای توسعه پروژههای عمرانی اظهار داشت: امسال یکی از روشهای اصلی تأمین مالی پروژهها، بهرهگیری از اوراق مرابحه اسلامی است که در سطح ملی نیز با ۱۱ صندوق تأمین سرمایه رایزنیهایی صورت گرفته و توافقاتی با دو صندوق با کمترین کارمزد حاصل شده است.
وی افزود: در این شیوه، دولت ۲۸.۵ درصد سود اوراق را پرداخت میکند و پیمانکاران میتوانند در مدت کوتاهی، حداکثر تا دو ماه، تخصیص صددرصدی پروژههای خود را دریافت کنند.
محمدی با اشاره به دو روش بهرهبرداری از این اوراق ادامه داد: در پروژههای کلان با اعتبار بالای ۲۰ میلیارد تومان، تخصیص بهصورت مستقیم و بدون واسطه به پیمانکاران ابلاغ خواهد شد و در روش دوم، پروژههای کوچکتر بهصورت تجمیعی (گلوبال) در دو مرحله، ابتدا ۵۰ درصد و سپس با دستور استاندار، مابقی اعتبار دریافت خواهند کرد.
وی با اشاره به آغاز این روند در برخی استانها خاطرنشان کرد: در کردستان نیز برنامهریزیها انجام شده و دستگاههای اجرایی و فرمانداران باید همکاری کامل در اجرای این طرح داشته باشند.
سهم دیواندره از توسعه
در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت توسعهای شهرستان دیواندره ارائه شد، بر اساس آمار، این شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر و مساحت ۳۷۵۲ کیلومترمربع، سومین شهرستان وسیع استان است.
دیواندره با سه بخش، سه نقطه شهری و ۱۷۱ روستای دارای سکنه، به لحاظ شاخصهای توسعه، هنوز با چالشهایی همچون نرخ پایین رشد جمعیت، کمبود زیرساختهای ارتباطی، ضعف در حوزه خدمات درمانی و پوشش آب شرب روستایی مواجه است.
بر اساس گزارش سازمان مدیریت، دیواندره از پتانسیلهای قابل توجهی در حوزههای کشاورزی، دامداری، آبزیپروری، منابع طبیعی، صنایع معدنی، گردشگری و موقعیت استراتژیک حملونقل برخوردار است.
وجود سد سیازاخ با ظرفیت ذخیره ۲۳۰ میلیون مترمکعب، از جمله مزیتهای مهم این شهرستان در حوزه تأمین آب برای کشاورزی و صنعت است.
همچنین، طرح آبرسانی به ۷۳ روستا از طریق مجتمع اوباتو با اعتبار مورد نیاز ۲۸۵ میلیارد تومان، یکی از پروژههای اولویتدار شهرستان است.
وضعیت پروژههای راه و زیرساخت
در حوزه راه، شهرستان دیواندره با ۹۳۸ کیلومتر راه درونشهری و برونشهری، جایگاه چهارم را در استان دارد. پروژه راه اصلی شهرستان با طول ۵۶ کیلومتر، ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ۲۰ کیلومتر آن زیر بار ترافیک است و بر اساس مصوبات سفر استانی، مقرر شده این مسیر ظرف دو سال تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
در حوزه صنعت، ۴۹ واحد صنعتی فعال، دو شهرک صنعتی و ۳۵ معدن (۲۲ معدن فعال) در شهرستان وجود دارد و مجموع سرمایهگذاری صنعتی شهرستان بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده و اشتغالزایی پیشبینیشده بیش از ۲۷۰۰ نفر است.
در حوزه آموزش، ۱۵۹۰۳ دانشآموز در سطح شهرستان مشغول به تحصیل هستند که تراکم دانشآموزی در کلاسها نسبتاً مناسب بوده، ولی هنوز شش مدرسه کانکسی و ۲۹ کلاس نیمهتمام وجود دارد.
