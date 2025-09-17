برگزاری ۸۶ برنامه متنوع در هفته دفاع مقدس شهرستان کهگیلویه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید علی اصغر دوربهشت عصر چهارشنبه در شورای اداری کهگیلویه اظهار کرد: تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی بستری ارزشمند برای تبیین مفاهیم بلند ایثار و مقاومت در فضای تعلیم و تربیت است.

وی افزود: این تقارن فرصتی است تا مفاهیمی که می‌توانند نسل جوان را با اسوه‌های حماسه و معنویت آشنا کرده و روحیه آرمان‌خواهی را در آنان تقویت کنند ترویج شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با اشاره به جایگاه دفاع مقدس در حافظه تاریخی ملت ایران، این دوران را نماد صفاتی چون دینداری، ایستادگی، خودگذشتگی و وحدت ملی دانست و ادامه داد: دفاع مقدس، گنجینه‌ای بی‌پایان از ارزش‌های انسانی و انقلابی است که همچنان پس از ۴۵ سال، برکات آن در عرصه‌های مختلف کشور جاری است.

دفاع مقدس سرشار از دستاوردهای معنوی و مادی بود

وی با رد نگاه سطحی و صرفاً خشونت‌محور به جنگ، تأکید کرد: دفاع مقدس، برخلاف تصور رایج، سرشار از دستاوردهای معنوی و مادی بود؛ حتی در نمونه‌هایی کوچک‌تر مانند جنگ ۱۲ روزه، جلوه‌هایی از این برکات به‌وضوح دیده شد.

برگزاری ۸۶ عنوان برنامه در هشت سال دفاع مقدس

سرهنگ پور بهشت در ادامه از اجرای ۸۶ عنوان برنامه متنوع در هفته دفاع مقدس خبر داد که هم‌زمان با پروژه مهر و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در مدارس شهرستان برنامه‌ریزی شده است.

توزیع هزار بسته حمایتی در کهگیلویه

وی ابراز کرد: در راستای ایجاد فضای شاد و انگیزشی برای دانش‌آموزان، ۱۴ مدرسه در بخش مرکزی کهگیلویه با مشارکت گروه‌های جهادی بازسازی و شاداب‌سازی شده‌اند. همچنین، توزیع نزدیک به ۱۰۰۰ بسته حمایتی شامل کیف، کفش و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند، از دیگر اقدامات شاخص ناحیه مقاومت بسیج در این ایام بوده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه از نواختن زنگ ایثار و مقاومت در همه مدارس خبر داد و گفت: راویان دفاع مقدس با حضور مدارس بخشی از فرهنگ دفاع و جهاد را برای دانش‌آموزان تبیین خواهند کرد.

وی ضمن بزرگداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش آموز و چهار هزار معلم شهید این جانفشانی را گواه نقش دانش آموزان و معلمان در دفاع از وطن خواند.

سرهنگ پور بهشت با اشاره به اینکه به ازای هر صندلی به عدد شهدای کربلا خون دادیم، تأکید کرد: پدران و مادران شهدا نباید فراموش شوند همه مدیران خود را موظف به تجلیل از خانواده شهدا و تکریم پیشکسوتان جهاد و دفاع بدانند.

وی همچنین از برگزاری یادواره‌های شهدای پایگاهی، دانش‌آموزی و بخش چاروسا به نمونه‌هایی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس نام برد.