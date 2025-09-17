سانحه رانندگی در جاده مهاباد- سردشت ۳ فوتی و ۲ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رسولی در این زمینه اظهار کرد: در این حادثه یک دستگاه سواری پژو با یک دستگاه سواری پراید با هم برخورد کردند و پنج نفر از سرنشینان ۲ خودرو مصدوم شدند که ۲ نفر از مصدومان در محل حادثه و یک نفر هم پس از انتقال و در بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد جان خود را از دست دادند.

وی افزود: ۲ نفر دیگر از مصدومان این حادثه در بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد تحت مداوا قرار دارند.

مسئول فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: پس از اعلام این حادثه سه دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی این شهرستان شامل ۲ دستگاه از پایگاه‌های شهری و یک دستگاه از پایگاه جاده‌ای به محل حادثه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی این شهرستان پس از رسیدن به محل اقدامات اولیه پزشکی لازم را برای مصدومان انجام دادند و سپس آنان را جهت مداوای بیشتر به مراکز بیمارستانی منتقل کردند.

رسولی افزود: علت این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی قرار دارد.