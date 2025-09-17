  1. استانها
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵

۱۷۰۰ میلیارد برای تکمیل سد «زیبا محمد» نیاز است

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تأکید کرد: برای تکمیل پروژه سدسازی «زیبا محمد» در این استان هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد امروز چهارشنبه در جریان بازدید رئیس حوضه آبریز کرخه از سدهای لرستان، اظهار داشت: سدهای «مخملکوه» و «معشوره» که توسط شرکت توسعه آب نیروی ایران در دست احداث هستند، نقش حیاتی در مدیریت منابع آبی استان ایفا خواهند کرد.

وی در ادامه به جزئیات سد «زیبا محمد» پرداخت و افزود: این سد باهدف تأمین آب کشاورزی دو هزار و ۳۹۵ هکتار از اراضی پایین‌دست، کنترل سیلاب و ایجاد پتانسیل گردشگری، از سال ۱۳۹۲ وارد فاز اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، گفت: سد «زیبا محمد» دارای حجم مخزن ۱۱ میلیون مترمکعب است و در حال حاضر عملیات خاک‌برداری محور سد و نیز خاک‌برداری و سنگ‌برداری محل کالورت آن به اتمام رسیده است.

حسن‌نژاد همچنین با اشاره به تجهیز کارگاه متناسب با پیشرفت عملیات و تملک بخشی از اراضی محور سد، تصریح کرد: اعتبار تخصیص‌یافته به این سد در سال ۱۴۰۴ از ردیف اعتبارات ملی، بالغ بر ۱۰۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. تاکنون ۱۳.۷ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و برای تکمیل آن هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

