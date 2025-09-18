سامانه دریافت شکایات اولیا مدارس غیردولتی در خراسان شمالی فعال شد

الیاس علیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه پیامکی دریافت شکایات و نظرات اولیا مدارس غیردولتی خراسان شمالی راهاندازی شد.
وی در ادامه افزود: هدف از راهاندازی این سامانه ارتقای سطح کیفی مدارس غیردولتی و تسهیل ارائه خدمات و رسیدگی به شکایات و نظرات اولیا است.
رئیس اداره مدارس غیردولتی خراسان شمالی بیان کرد: اولیای دانشآموزان میتوانند با ارسال پیامک به این سامانه، نظرات، پیشنهادها و شکایتهای خود را اعلام کنند و برای این کار ابتدا باید عدد ۲۱ تایپ و سپس پیام خود را ارسال کنند؛ پس از بررسی، نتیجه به اطلاع آنها خواهد رسید.
علیپور با اشاره به اینکه تعداد مدارس غیردولتی استان ۱۸۲ مدرسه است، بیان کرد: در اردیبهشت ماه تمام مدارس غیردولتی خراسان شمالی بازدید شدند و با این وجود، اولیا در صورت نارضایتی از میزان شهریه یا کیفیت آموزشی میتوانند موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۳۳۵ گزارش دهند.
