سامانه دریافت شکایات اولیا مدارس غیردولتی در خراسان شمالی فعال شد

بجنورد- رئیس اداره مدارس غیردولتی خراسان شمالی از راه‌اندازی سامانه پیامکی برای دریافت شکایات، نظرات و پیشنهادهای اولیا دانش‌آموزان خبر داد.

الیاس علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه پیامکی دریافت شکایات و نظرات اولیا مدارس غیردولتی خراسان شمالی راه‌اندازی شد.

وی در ادامه افزود: هدف از راه‌اندازی این سامانه ارتقای سطح کیفی مدارس غیردولتی و تسهیل ارائه خدمات و رسیدگی به شکایات و نظرات اولیا است.

رئیس اداره مدارس غیردولتی خراسان شمالی بیان کرد: اولیای دانش‌آموزان می‌توانند با ارسال پیامک به این سامانه، نظرات، پیشنهادها و شکایت‌های خود را اعلام کنند و برای این کار ابتدا باید عدد ۲۱ تایپ و سپس پیام خود را ارسال کنند؛ پس از بررسی، نتیجه به اطلاع آنها خواهد رسید.

علیپور با اشاره به اینکه تعداد مدارس غیردولتی استان ۱۸۲ مدرسه است، بیان کرد: در اردیبهشت ماه تمام مدارس غیردولتی خراسان شمالی بازدید شدند و با این وجود، اولیا در صورت نارضایتی از میزان شهریه یا کیفیت آموزشی می‌توانند موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۳۳۵ گزارش دهند.

