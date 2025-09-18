تورم در پایان هفتم توسعه به ۹.۵ درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی ظهر پنجشنبه در همایش اقتصاد آذربایجان غربی چالشها و راهکارها در ارومیه، اظهار کرد: برای توسعه کشور باید نگاهی گشایش گونه به مسائل داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اهداف برنامه هفتم توسعه از جمله کاهش تورم و افزایش سرمایهگذاری هنوز محقق نشده است، گفت: رشد اقتصادی میانگین هدفگذاری شده در برنامه هفتم توسعه، ۸ درصد بوده، اما سال گذشته کمتر از ۴ درصد محقق شده و پیشبینی امسال نیز پایینتر از هدف برنامه است.
حسینی افزود: هدف کاهش تورم در پایان برنامه هفتم زیر ۱۴ درصد بوده، اما هماکنون از کانال ۲۰ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده و پیشبینی میشود تا پایان برنامه به ۹.۵ درصد برسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم بهره وری تاکید کرد و گفت: بهره وری از جمله حلقههای مفقوده توسعه است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
حسینی با بیان اینکه فعالیتها و مجوزها باید شناسنامه دار باشند، تاکید کرد: مدیران خادم مردم هستند و بدنبال توسعه و گشایش در حوزه خود باشند.
وی تاکید کرد: باید به سمت حل مشکلات اقتصادی کشور حرکت کرد و در این راستا باید همفکری و چاره اندیشی کرد.
