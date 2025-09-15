اجرای ۶۵ برنامه در هفته دفاع مقدس بردسکن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا جنیدی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس شهرستان بردسکن که با حضور فرماندار بردسکن و مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان در سپاه ناحیه بردسکن برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس در این شهرستان باید پررنگ‌تر، متنوع‌تر و با محوریت مردم برگزار شود.

وی در این نشست با اشاره به اهمیت جهاد تبیین بیان کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید با کیفیتی متفاوت و اثرگذار برگزار شود. وی افزود: نسل جوان امروز دوران دفاع مقدس را لمس نکرده‌اند و وظیفه همه دستگاه‌هاست که این ارزش‌ها را به نسل جدید منتقل کنند.

جنیدی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه ابهت قدرت‌های پوشالی از بین رفت، گفت: این رخدادها از نعمات الهی بود که ثمرات آن در آینده آشکار خواهد شد.

وی شعار امسال هفته دفاع مقدس را «ما فاتحان قله‌ایم» عنوان کرد و افزود: در طول این هفته ۶۵ برنامه شاخص در سطح شهرستان برگزار می‌شود که از جمله آن‌ها دیدار با امام جمعه، برگزاری پنج مراسم آبروی محله، همایش دو هزار نفری پیشکسوتان، پیاده‌روی خانوادگی، افتتاح طرح‌های خدماتی، دیدار با خانواده شهدا، حضور در مدارس، گشت‌های رضویون، مسابقات فرهنگی و هنری و یادواره شهید افتاده در روستای ملک‌بابو است.

مشارکت همه اقشار در برنامه‌ها ضروری است

محمدجواد صفرنژاد، فرماندار بردسکن نیز در این نشست با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که بیش از گذشته در صحنه حضور دارند و امروز نیز باید برنامه‌های این هفته به گونه‌ای طراحی شود که همه اقشار جامعه در آن مشارکت داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از یکنواختی در برگزاری مراسم‌ها افزود: هر دستگاه علاوه بر حضور در جلسات ستاد، باید برای مجموعه خود نیز برنامه‌های اختصاصی داشته باشد و در تبیین دستاوردهای نظام اسلامی اقدام کند.

فرماندار بردسکن با بیان اینکه رمز موفقیت در وفاق و همدلی است، گفت: در این هفته برنامه‌های جهادی و خدمات درمانی با همکاری گروه‌های پزشکی در شهرستان اجرا خواهد شد.

وی همچنین از اجرای بیش از ۲۰ برنامه محرومیت‌زدایی با همکاری بسیج و دستگاه‌های شهرستان خبر داد.

تبیین دستاوردهای نظام برای نسل جوان

در ادامه جلسه، حسین نوری، مسئول فرهنگی دفتر حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بردسکن نیز با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا اظهار کرد: بیش از ۲۰ راوی آموزش‌دیده در طول هفته دفاع مقدس در مدارس و ادارات حضور خواهند یافت و دستاوردهای نظام را برای نسل جوان تبیین می‌کنند.

وی همچنین برگزاری برنامه‌های فرهنگی متنوع در جوار گلزار شهدای گمنام را از دیگر اقدامات ستاد دانست و افزود: ثبت فعالیت‌های مناسبتی در سامانه سادم از الزامات این هفته است تا انسجام بیشتری در برنامه‌های فرهنگی و هنری شهرستان ایجاد شود

نوری برگزاری رژه موتوری، یادواره شهدا و برنامه‌های آبروی محله را از جمله برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید در زمینه جهاد تبیین یک گام به جلو بردارند.