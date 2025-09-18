به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین ظهر پنجشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه ضمن خیرمقدم به خبرنگاران، با اشاره به برکات حضور آنان در غربیترین نقطه استان کرمانشاه گفت: دیدارها و نشستهای رسانهای میتواند موجب همافزایی، نقد، ارائه راهکار و انتقال مطالبات مردم به مقامات و مسئولان شود و در نهایت به توسعه شهرستان کمک کند.
وی با بیان اینکه قصرشیرین دارای ویژگیهای ممتاز تاریخی و اقتصادی است، افزود: اولین چاه نفت تاریخ ایران در این شهرستان کشف شده و نخستین پرواز بینالمللی کشور نیز در سال ۱۳۰۱ از روستای «اور» قصرشیرین به بغداد انجام گرفته است.
شفیعی با اشاره به رونق اقتصادی و کشاورزی شهرستان قبل از جنگ تحمیلی اظهار کرد: خرما و نخلستانها نماد قصرشیریناند و محصولاتی چون لیموشیرین، لوبیا، بامیه و بادمجان زبانزد خاص و عام هستند.
فرماندار قصرشیرین در ادامه به جایگاه این شهرستان در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، قصرشیرین نخستین شهر ایران بود که در جنگ تحمیلی مورد حمله رژیم بعث عراق قرار گرفت و امروز نام ۸۶۰ شهید والامقام را بر پیشانی خود دارد.
وی مرز خسروی را قدیمیترین و آسانترین مسیر تردد عتبات عالیات دانست و افزود: امسال بیش از یک میلیون نفر از این مرز تردد کردند که نشاندهنده ظرفیت عظیم آن در خدمترسانی به زائران اربعین است.
شفیعی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و آبوهوای خاص قصرشیرین گفت: این شهرستان دارای دو فصل مجزا است؛ نیمه نخست سال گرم و نیمه دوم سال خنک و مطبوع که شرایطی ایدهآل برای کشاورزی و گردشگری فراهم میآورد.
وی همچنین به آثار تاریخی ارزشمند قصرشیرین از جمله عمارت خسرو، بانقلعه، ششان چهارقاپی، کاروانسرای شاهعباسی و نهر شاخدار اشاره کرد و گفت: این آثار میراثی ملی و جهانی هستند که باید بیش از پیش معرفی شوند.
فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه این شهرستان سه بار در تاریخ مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است، افزود: از هجوم متفقین در شهریور ۱۳۲۰ تا حمله رژیم بعث عراق در ابتدای جنگ و حمله منافقین در سال ۶۸، همه نشان از اهمیت استراتژیک قصرشیرین دارد.
وی سپس به دستهبندی موضوعات اصلی شهرستان اشاره کرد و گفت: موضوعاتی چون برنامههای نوروزی، هفته فرهنگی، یادواره بازیدراز، سفر هیئت دولت، جنگ ۱۲ روزه، برنامههای اربعین و پروژههای هفته دولت از اولویتهای شهرستان بوده که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
شفیعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری باشکوه برنامههای نوروزی در قصرشیرین اظهار کرد: برنامههای نشاط اجتماعی با همراهی مردم و در چارچوب ضوابط برگزار شد و هیچگونه مزاحمتی برای خانوادهها ایجاد نکرد.
وی همچنین از برگزاری هفته فرهنگی قصرشیرین بهعنوان یک نوآوری یاد کرد و گفت: این برنامه شامل رژه موتوری، همایشهای ورزشی، محافل قرآنی، جشنوارههای خانوادگی، کوهپیمایی بزرگ، همایش پیادهروی خانوادگی با پخش زنده سراسری، معرفی روستاهای نمونه و جشنوارههای متنوع فرهنگی و اقتصادی بود که بازتاب ملی و کشوری داشت.
فرماندار قصرشیرین افزود: در این هفته فرهنگی تفاهمنامههایی با وزارت دفاع برای مینزدایی روستاهای شهرستان و همچنین احداث کارخانه چغندرقند با سرمایهگذاری دو هزار میلیارد تومانی منعقد شد که بخشی از آن وارد مرحله اجرا شده است.
وی در ادامه به میزبانی قصرشیرین از هفتهزار و ۳۰۰ زائر در مراسم یادواره شهدای بازیدراز اشاره کرد و گفت: این تجربه ارزشمند موجب شد نقاط قوت و ضعف شهرستان برای میزبانی بهتر در اربعین شناسایی و رفع شود.
شفیعی با یادآوری حوادث جنگ ۱۲ روزه و خسارتهای واردشده به ساختمان بهزیستی و قرارگاه اربعین اظهار کرد: با وجود این حملات ناجوانمردانه، انسجام و همدلی مردم و مسئولان موجب شد قصرشیرین مقاومتر از گذشته در برابر دشمنان بایستد.
وی با تأکید بر اهمیت توجه مسئولان ملی به قصرشیرین تصریح کرد: این شهرستان ظرفیتهای بیبدیل تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و استراتژیک دارد که باید در برنامههای کلان کشور دیده شود تا در مسیر توسعه شایسته قرار گیرد.
شفیعی با تشریح اقدامات انجامشده در اربعین امسال، گفت: جلسات ستاد اربعین استانی و شهرستانی از اردیبهشت آغاز شد و تاکنون ۲۶ جلسه شهرستانی و ۱۶ جلسه استانی برگزار شده است که هفت جلسه آن به ریاست استاندار در قصرشیرین انجام گرفت.
وی افزود: در همین جلسات نقاط قوت و ضعف سه سال گذشته احصا شد و حدود ۴۶ مورد ضعف و ۵۲ نقطه قوت شناسایی و برای رفع مشکلات و تقویت توانمندیها برنامهریزی شد. به گفته فرماندار قصرشیرین: نگاه ویژه استاندار به مدیریت میدانی و تشکیل ستاد در شهرستان، بسیاری از مشکلات اجرایی را حل کرد و هماهنگی دستگاهها را افزایش داد.
شفیعی با اشاره به کاهش زمان توقف زائران در گیتهای گذرنامه بیان کرد: با ابتکار سردار حاجیان و همراهی نیروهای گذرنامه، زمان توقف هر زائر از هشت ثانیه به سه ثانیه کاهش یافت که این موضوع نقش مهمی در روانسازی تردد و جلوگیری از ازدحام داشت. او همچنین از افزایش ۱۲ گیت جدید در مرز خبر داد.
فرماندار قصرشیرین تصریح کرد: در حوزه زیرساخت، افزایش ظرفیت پارکینگها به بیش از ۳۰۰ هکتار، احداث سردخانه، مرمت شبکه آب و برق و تکمیل ۹ کیلومتر از بزرگراه کربلا با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان از جمله اقدامات مهم امسال بود. خوشبختانه در ایام اربعین حتی یک ثانیه قطعی برق در مرز خسروی نداشتیم.
وی یکی از نقاط قوت اربعین امسال را دیپلماسی قوی مرزی با طرف عراقی دانست و گفت: نشستهای مستمر با فرماندار خانقین و مسئولان امنیتی عراق موجب حل مشکلات چند هزار زائر شد که از سوی طرف عراقی متوقف شده بودند.
شفیعی ادامه داد: امسال برای نخستین بار شش هزار گذرنامه زیارتی در مرز خسروی صادر شد. همچنین الزام به الصاق بنر مشخصات موکبها در مرز، شناسنامهدار کردن خدمات و مدیریت ساماندهی نذورات از دیگر اقدامات بود که به افزایش اعتماد مردم و نظمبخشی فعالیتها کمک کرد.
فرماندار قصرشیرین از کاهش ۴۰ درصدی تصادفات درونشهری و ۲۰ درصدی حوادث جادهای خبر داد و گفت: با جانمایی مناسب پارکینگها و مدیریت ترافیک، هیچ گره جدی در ایام اربعین شکل نگرفت.
وی همچنین با اشاره به حضور مستمر خبرنگاران افزود: هرچند در اسکان اصحاب رسانه با مشکلاتی مواجه شدیم، اما برای سال آینده تجهیز قرارگاه به امکانات ثابت و اتاقهای مخصوص رسانهها در دستور کار قرار گرفته است.
شفیعی در پایان تأکید کرد: با همراهی مردم، همدلی مواکب، دیپلماسی مرزی و مدیریت واحد، توانستیم هزینههای جاری قرارگاه اربعین را به یک دهم سالهای گذشته کاهش دهیم، بدون اینکه کوچکترین خللی در خدمترسانی به زوار ایجاد شود.
