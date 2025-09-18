محتوای منابر با شرایط روز کشور ارتباط داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر پنجشنبه در دیدار با معاون سازمان تبلیغات اسلامی کشور به میزبانی دفتر خود در سمنان، خواستار توجه مبلغان و روحانیان به بیانات خود در منابر شد و تاکید کرد: در محتوای منابر باید احترام به وقت و منزلت مخاطبان، مد نظر منبری‌ها باشد.

وی با بیان اینکه اهمیت دارد که مبلغان دینی در بیانات خود در منابر، دقت نظر داشته باشند، افزود: محتوای منابر و مجالس مذهبی باید ارتباط معنی داری با شرایط روز کشورو مسائلی که به آن مبتلا هستیم داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه منبر از بهترین رسانه‌ها برای تبیین گری است، گفت: باید از فرصت منابر به خوبی برای جهاد تبیین بهره گیری شود لذا یکی از مهمترین رسالت‌های ما باید این باشد که نگذاریم مجالس و منابر از هدف اصلی خود منحرف نشوند.

مطیعی با بیان اینکه دشمن از همه فرصت‌ها برای ضربه زدن به نظام اسلامی ایران استفاده می‌کند، افزود: باید مراقب بود تا محتوای مجالس مذهبی، مناسب و ارزشمند باشد و بتوانیم از ظرفیت منابر، به خوبی بهره ببریم.

وی همچنین در ادامه به اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان هم اشاره کرد و با بیان اینکه نزدیکی این ایام به اجلاسیه می‌طلبد که روحانیان و منبری‌ها به موضوع شهادت بیش از پیش بپردازند، افزود: ذکر یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی در مجالس و محافل دینی و مذهبی یکی از ضرورت‌های امروز جامعه ما است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به ضرورت گرامی داشت یاد و خاطر شهدای روحانی در قالب یادواره‌های شهدا گفت: تبیین مقام شهدا و به خصوص راه شهدا برای نسل جوان از مهمترین رسالت‌های مبلغان دینی و مذهبی امروز جامعه و استان سمنان است.