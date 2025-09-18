استاندار کرمانشاه در پنجمین سفر شهرستانی وارد بخش دینور صحنه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه‌های مدیریت میدانی منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، صبح پنجشنبه به همراه معاون اقتصادی، فرماندار صحنه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، وارد بخش دینور شهرستان صحنه شد.

در این سفر، حجت‌الاسلام وحید احمدی، نماینده مردم صحنه، هرسین و کنگاور در مجلس شورای اسلامی نیز حضور خواهد داشت و مسئولان استانی و محلی استاندار را همراهی کردند.

بر اساس اعلام استانداری، هدف اصلی از این سفر، بررسی میدانی مشکلات شهر و روستاهای بخش دینور، شناسایی موانع موجود در مسیر توسعه و تسریع در روند اجرای طرح‌های عمرانی، اقتصادی و خدماتی این بخش عنوان شده است.

استاندار کرمانشاه طی این برنامه در جمع مردم دینور و مدیران محلی به‌صورت مستقیم در جریان دغدغه‌ها و مطالبات اهالی منطقه قرار خواهد گرفت و مقرر است با اتخاذ تصمیمات میدانی، زمینه رفع مشکلات و گره‌های اجرایی فراهم شود.

یادآور می‌شود حبیبی پیش از این نیز در قالب سفرهای برنامه‌ریزی‌شده به بخش‌های گواور، بیلوار، نوسود و ریجاب (مرکزی دالاهو) سفر کرده و از نزدیک به بررسی مشکلات مردم و روند اجرای طرح‌های عمرانی پرداخته است.

این سفرها به گفته مسئولان، بخشی از رویکرد دولت در جهت ارتباط بی‌واسطه با مردم و تسریع در روند توسعه متوازن مناطق مختلف استان کرمانشاه است.