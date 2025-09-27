به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مسئولان باید مشکلات و مسائل آموزشی مدارس را احصا کنند تا ظرفیت‌های استان در این حوزه فعال شوند.

وی با اشاره به اینکه میانگین معدل دانش‌آموزان پایین است، افزود: باید استعدادها و ظرفیت‌های دانش‌آموزان شناسایی و برای ارتقای بیشتر آن‌ها تلاش شود.

نوری با بیان اینکه پژوهش‌سراها نقش مهمی در استعدادیابی دانش‌آموزان دارند، یادآور شد: در استان باید پژوهش‌سرا و خانه المپیاد راه‌اندازی شود تا این مراکز در ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان مؤثر باشند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش نخبگان و پارک علم و فناوری در توسعه علمی استان بیان کرد: ارتباط میان پارک علم و فناوری و نخبگان می‌تواند مسیر ارتقای علمی استان را تقویت کند.