عروج مامور وظیفه شناس پلیس راه براثر سانحه رانندگی در محور کیاسر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی بیان کرد: حوالی ساعت ۱۵ امروز پنج شنبه ۲۷ شهریورماه مأموران پلیس راه کیاسر - سمنان در محور کمربندی کیاسر در حال انجام وظیفه بودند که به یک دستگاه خودرو سواری متخلف پژو ۴۰۵ به علت سرعت و سبقت غیرمجاز دستور ایست دادند.

وی تصریح کرد؛ راننده متخلف بدون توجه به دستور ایست پلیس به صورت جنون آمیزی به سمت ماموران وظیفه شناس پلیس راه حمله ور و با یکی از ماموران به شدت برخورد کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران، اظهار کرد؛ خودروی متخلف پس از این حادثه از صحنه متواری و به سمت جاده سمنان حرکت کرد که با هوشیاری ماموران پاسگاه انتظامی تلمادره، خودرو توقیف و راننده و سرنشین خودرو که دو جوان ۱۸ ساله بودند، بازداشت شدند.

تقدیسی افزود؛ متاسفانه در این حادثه مامور پلیس راه بعلت شدت جراحات وارده جان به جانان آفرین تسلیم کرد و به لقا الله پیوست.

وی از پیگیری انتظامی و قضائی پرونده خبر داد و افزود؛ اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

این مامور وظیفه شناس دارای یک فرزند دختر ۸ ساله است.