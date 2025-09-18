  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

عروج مامور وظیفه شناس پلیس راه براثر سانحه رانندگی در محور کیاسر

ساری - معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی مازندران از عروج آسمانی سبکبال عاشق مامور وظیفه شناس پلیس راه استان در سانحه رانندگی در محور کیاسر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی بیان کرد: حوالی ساعت ۱۵ امروز پنج شنبه ۲۷ شهریورماه مأموران پلیس راه کیاسر - سمنان در محور کمربندی کیاسر در حال انجام وظیفه بودند که به یک دستگاه خودرو سواری متخلف پژو ۴۰۵ به علت سرعت و سبقت غیرمجاز دستور ایست دادند.

وی تصریح کرد؛ راننده متخلف بدون توجه به دستور ایست پلیس به صورت جنون آمیزی به سمت ماموران وظیفه شناس پلیس راه حمله ور و با یکی از ماموران به شدت برخورد کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران، اظهار کرد؛ خودروی متخلف پس از این حادثه از صحنه متواری و به سمت جاده سمنان حرکت کرد که با هوشیاری ماموران پاسگاه انتظامی تلمادره، خودرو توقیف و راننده و سرنشین خودرو که دو جوان ۱۸ ساله بودند، بازداشت شدند.

تقدیسی افزود؛ متاسفانه در این حادثه مامور پلیس راه بعلت شدت جراحات وارده جان به جانان آفرین تسلیم کرد و به لقا الله پیوست.

وی از پیگیری انتظامی و قضائی پرونده خبر داد و افزود؛ اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

این مامور وظیفه شناس دارای یک فرزند دختر ۸ ساله است.

