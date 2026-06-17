پیکر بی جان کودک در برکه پارک پردیس مشهد پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: پس از اعلام گم شدن یک کودک در پارک پردیس واقع در میدان شهید فهمیده، بلافاصله تیمهای امدادی از ایستگاه ۷ آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد گفت: باوجود آنکه نرده های حفاظتی اطراف برکه مذکور برای جلوگیری از چنین حوادثی نصب شده و امکان افتادن در آن تا حد زیادی کم است، اما به دلیل آنکه ۳ ساعت پیش از اعلام حادثه کودک گم شده بود، احتمال افتادن به داخل آب داده میشد.
وی با اشاره به اینکه در اطراف این برکه تابلوهای مناسب جهت تاکید بر عدم ورود و رعایت موارد استاندارد نیز وجود دارد، ادامه داد: همکاران نجات ما عملیات جستجو در استخر را آغاز کردند، اما متأسفانه پس از حدود ۱۰ دقیقه، پیکر بیجان کودک در آب پیدا شد.
فرخنده با تأکید بر اینکه فوت این کودک توسط نیروهای اورژانس حاضر در محل تأیید شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه تلاشهای امدادی برای احیای این کودک بینتیجه ماند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد در پایان ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه تلخ، به خانوادهها هشدار داد و گفت: در فصل گرما از شهروندان درخواست میشود به هیچ عنوان اجازه ورود کودکان به این محل ها را ندهند و حتی در صورت حضور در این مکانها، هرگز فرزندان خود را حتی برای چند لحظه تنها نگذارند، چرا که غرقشدگی در کمترین زمان ممکن رخ میدهد.
وی تأکید کرد: بررسی علت دقیق این حادثه نیز در دستور کار مراجع ذیصلاح قرار گرفته است.
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