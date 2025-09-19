به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان در مراسم روز اورژانس افزود: سالروز تشکیل سازمان اورژانس را خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. خوشبختانه بسیاری از شما عزیزان از اعضای هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری هستید.

وی ادامه داد: مسئله‌ای که امروز به ذهنم رسید و نامش را «وحدت در عین کثرت» می‌گذارم، این است که ما یک حرفه و یک دانش به نام پرستاری داریم. پرستاری یک حرکت و یک فعل مراقبتی است که در موقعیت‌های مختلف از افراد و خانواده‌ها مراقبت می‌کند. این حرفه در گذشته یک رشته و یک بدنه بود، اما بعدها به دلیل تخصصی شدن و نیازهای متنوع مردم، به شاخه‌های مختلف تقسیم شد. این روند، امری حرفه‌ای و آکادمیک است و باید همزمان با نیاز جامعه پیش برود.

نجاتیان ادامه داد: در کنار پرستاری، رشته‌هایی همچون پرستاری جامعه، اتاق عمل، هوشبری، فوریت‌های پزشکی شکل گرفتند. فوریت‌های پزشکی برکتی بزرگ برای کشور ماست؛ یک نیروی تخصصی و ارزشمند که می‌تواند در شرایط حساس جان مردم را نجات دهد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: نکته مهم این است که این تخصصی شدن نباید به معنای دیوار کشیدن و جدا شدن از یکدیگر باشد. اگر چنین کنیم، قطعاً شکست خواهیم خورد. ما همه عضوی از جامعه پرستاری هستیم. خوشبختانه سازمان نظام پرستاری چتری فراهم کرده است که همه این گروه‌ها را زیر چتر جامعه پرستاری گرد هم می‌آورد. هر گروه می‌تواند در حوزه تخصصی خود خدمات ارزشمندی ارائه کند، اما باید بدانیم که همه ما یک خانواده هستیم، گر چند هر کدام در موقعیت خاص خود مشغول خدمتیم.

نجاتیان گفت: ایجاد نهادها و انجمن‌ها، حرکتی بسیار مبارک است و نشان می‌دهد جامعه به سمت مدنی‌تر شدن و درک بیشتر حرکت می‌کند. من کاملاً از این موضوع استقبال می‌کنم، به‌ویژه توسعه‌ای که شما نیروهای اورژانس در سطح کانون‌های کشوری دنبال می‌کنید.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری بیان کرد: امروز در جامعه پرستاری بیش از ۱۵ یا ۱۶ نهاد و انجمن داریم؛ از انجمن‌های علمی مختلف گرفته تا انجمن پرستاری ایران، خانه پرستار، حزب جمعیت پرستاری ایران در گذشته و امروز انجمن فوریت‌های پزشکی.

وی متذکر شد: این‌ها ظرفیت بزرگی برای تنوع دیدگاه‌ها و بیان نظرات مختلف است اما باید مراقب باشیم که این نهادها در مقابل هم قرار نگیرند. اگر چه که گفتمان‌ها متفاوت خواهد بود اما این طبیعی است. شما نیروهای اورژانس به‌عنوان یک نهاد صنفی در وزارت کشور ثبت شده‌اید، سازمان نظام پرستاری یک سازمان حرفه‌ای است، بنابراین نوع صحبت‌ها و مواضع متفاوت خواهد بود، اما هدف ما یکی و این است که مردم خدمات بهتری دریافت کنند.

هدف همه گروه‌های پرستاری ارتقای سلامت مردم است

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: اگر امروز از کمبود آمبولانس، کمبود نیرو در فوریت‌ها یا کمبود پرستار در بخش‌های مختلف سخن می‌گوئیم، همه این‌ها در نهایت به این هدف بازمی‌گردد که مردم خدمت بهتری بگیرند. باید مواظب باشیم که این انجمن‌ها به جای تقابل، به هم‌افزایی و همکاری کمک کنند. متأسفانه در برخی حوزه‌ها تقابل مشاهده می‌شود، اما همگرایی بسیار مهم‌تر است و باید تقویت شود.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد که از حوزه حرفه‌ای خودتان مراقبت کنید، به‌ویژه در حوزه آموزش. امروز یک حرکت خزنده به‌بهانه «کمبود پرستار و کمبود فوریت‌ها» شکل گرفته که می‌تواند تهدیدی برای حرفه باشد بنابراین توجه و هوشیاری شما در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

نجاتیان با اشاره به مخالفت سازمان نظام پرستاری با تربیت پرستار در مؤسسات غیرانتفاعی و بدون امکانات تصریح کرد: امروز بحث و علت مخالفت ما در حوزه دانشکده‌های خصوصی و مجتمع‌ها و مؤسسات عالی سلامت این است که در بخش اتاق عمل و هوشبری بدون کنکور و بدون آزمون اقدام به جذب نیرو می‌کنند و این باعث خواهد شد تکنسین‌هایی تربیت شوند که نمی‌توانند کار کنند.

وی گفت: اگر جایی در مؤسسات خصوصی دارد نیروهای فوریت پزشکی را تربیت می‌کند که قرار است به ماموریت‌هایی اعزام شود قطعاً در نبود امکانات تجربه لازم را برای ارائه خدمات کسب نمی‌کند. تحصیل و کسب تجربه در مجتمعی که امکانات آموزشی کافی ندارد خیانت به سلامت مردم است. این‌طور نیست که ما بتوانیم کسی را در چند ماه آموزش دهیم و بعد او را برای مأموریت‌های حساس بفرستیم.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان پذیرفته نیست که این رشته‌ها را به عنوان رشته‌های سطح پایین در نظر بگیریم و مجتمعی تأسیس کنیم که می‌دانیم چه خروجی نامطلوبی خواهد داشت و از استانداردهای آموزشی از جمله تحصیل زیر نظر اعضای هیئت علمی برخوردار نیست.

وی افزود: خواهش من این است که به این موضوع با حساسیت نگاه کنید. این موضوع فقط یک مسئله صنفی نیست؛ بلکه مستقیماً با جان مردم در ارتباط است. نمی‌شود با فشار برخی افراد، مثلاً نماینده مجلس یا فرماندار، مرکزی راه‌اندازی شود که خروجی آن نیروهایی کم‌مهارت باشد. این کار در شأن حرفه ما نیست و خیانت به سلامت مردم خواهد بود.

نجاتیان با اشاره به اینکه برخی به بهانه کمبود پرستار، به دنبال توسعه کمّی هستند و کیفیت را فدای این امر می‌کنند؛ خاطرنشان کرد: ما مشکل کمیت در حوزه آموزش پرستاری نداریم. امروزه سالانه حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر در رشته‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری و فوریت‌ها پذیرفته می‌شوند. بنابراین، آنچه حیاتی است کیفیت آموزش است، نه صرفاً تعداد. اگر کیفیت آموزش ارتقا پیدا کند، می‌توانیم نیاز واقعی جامعه را پاسخ دهیم.

وی گفت: در سازمان نظام پرستاری این دغدغه‌ها را پیگیری کرده‌ایم. با افتخار اعلام می‌کنم بسیاری از شما عزیزان عضو سازمان نظام پرستاری هستید و در تصمیم‌سازی‌ها همراهی می‌کنید. در شورای عالی نظام پرستاری نیز مصوب شده که فوریت‌ها به ترکیب شورایعالی و هیئت مدیره‌ها اضافه شود. متن اصلاحیه قانون آماده شده و اگر شورای عالی نظام پرستاری تصویب کند، به مجلس خواهد رفت. از شما تقاضا داریم همراهی کنید تا با حضور نمایندگان، این اصلاحات به نتیجه برسد.

نجاتیان افزود: در این دوره ارتباط سازمان نظام پرستاری با سازمان اورژانس بسیار خوب است. بسیاری از موارد را با هماهنگی و مشورت پیش می‌بریم و همکاری نزدیک داریم. نمونه روشن این همکاری، موضوع تعرفه پرستاری بود. در ابتدا هیچ سهمی برای فوریت‌ها در نظر گرفته نشده بود، اما با پیگیری‌ها، اضافه شد. این اتفاق بسیار ارزشمند بود و باعث شد بتوانیم از منابع داخلی بیمارستان‌ها حمایت بیشتری داشته باشیم. معتقدم سهم شما از درآمد بیمارستان‌ها باید افزایش پیدا کند و در این زمینه هم پیشنهاد خود را ارائه داده‌ایم.

وی ابراز امیدواری کرد که سازمان نظام پرستاری با همکاری انجمن فوریت‌های پزشکی بتواند ارتباط سازنده و موثرتری داشته باشد و گفت: نمایندگان شما در شورای عالی نظام پرستاری حضور دارند. امیدواریم در دوره هفتم بتوانیم در کنار هم مسیر بهتری را رقم بزنیم.