  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹

ونزوئلا از آغاز رزمایش نظامی در دریای کارائیب خبر داد

دولت کاراکاس اعلام کرد که برای مقابله با تهدیدات آمریکا، رزمایش نظامی را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دولت ونزوئلا از آغاز رزمایش گسترده نظامی در جزایر کارائیب خبر داد؛ اقدامی که در واکنش به فعالیت‌های نظامی اخیر ایالات متحده در منطقه صورت می‌گیرد.

ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرد که این رزمایش شامل استقرار سامانه‌های پدافند هوایی، به‌کارگیری پهپادهای مسلح و شناسایی و عملیات جنگ الکترونیک خواهد بود.

به گفته وی، این مانور نظامی در جزیره «لا اورشیلا» انجام می‌شود؛ جایی که هفته گذشته نیروهای آمریکایی یک کشتی ماهیگیری ونزوئلایی را در نزدیکی این جزیره متوقف کرده و به مدت هشت ساعت در بازداشت نگه داشتند.

این رزمایش دو روز پس از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از دومین حمله به خاک ونزوئلا خبر داد و مدعی شد که این حمله به قاچاقچیان مواد مخدر صورت گرفته که در جریان آن سه تن از این افراد نیز کشته شده‌اند.

کد خبر 6593268

