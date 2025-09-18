تیم بسکتبال دختران زیر ١٦ سال فینالیست کاپ آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران کاپ آسیا دیویژن B، امروز (پنجشنبه ۲۷ شهریور) تیم دختران ایران به مصاف هنگ‌کنگ رفت و با نتیجه ۶۴ بر ۲۰ به پیروزی رسید.

دختران بسکتبال ایران به ترتیب با نتایج ١٩ بر ١٠، ١٢ بر ٤، ١٨ بر ٦ و ١٥ بر صفر حریف خود را در کوارترهای اول تا چهارم شکست دادند.

در دیدار برابر هنگ کنگ، النا احمدیان با کسب ۱۴ امتیاز، ۳ ریباند، ۳ توپ‌ربایی، ۴ پاس‌گل و کارایی ۱۷ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

با برتری برابر هنگ کنگ، تیم بسکتبال دختران زیر ١٦سال به فینال کاپ اسیا دیویژن B راه یافت. هند حریف ایران در این مرحله است.

تیم بسکتبال دختران زیر ١٦ سال ایران پیش از دیدار امروز و در مرحله گروهی مقابل هند شکست خورده بود. بعد از آن، دختران ایران به ترتیب ساموا و ازبکستان (مرحله گروهی) و مالزی (مرحله حذفی) را شکست دادند.

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران با قهرمانی در غرب آسیا صاحب سهمیه حضور در رقابت‌های دیویژن B کاپ آسیا شد.

رقابت‌های دیویژن B کاپ آسیا در رده سنی زیر ۱۶ سال دختران که با حضور ۸ تیم در سرمبان مالزی آغاز شدتا ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت. تیم قهرمان این رقابت‌ها، مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.