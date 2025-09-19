به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف در هتل ارم، با حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، دیدار کرد.
وزیر ارتباطات در این دیدار با اشاره به اهمیت اقدامات انجامشده در سالهای گذشته برای پیوند وقف و فناوریهای نوین گفت: این مسیر میتواند الگویی برای سایر دستگاهها و سازمانها باشد.
وی به تکلیف برنامه هفتم برای تشکیل ابر دولت اشاره کرد و افزود: با تعامل سازندهای که بین وزارت ارتباطات و سازمان اوقاف و امور خیریه وجود دارد، این موضوع با عنوان «ابر دماوند» شکل گرفته است و امیدواریم با همین سرعت برای سایر دستگاهها نیز توسعه یابد. نتیجه این روند، ارائه سرویسهای باکیفیت و امن به مردم و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد بود.
هاشمی با تأکید بر اینکه وقف بهعنوان یک سرمایه اجتماعی و دارایی ملی محسوب میشود، گفت: اگر این سرمایه اجتماعی به ارائه خدمت به مردم و تسهیل امور منجر شود، بسیار ارزشمند است.
وی همچنین به حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: در حوزه تولید محتوا پیگیریهای گستردهای در حال انجام است و زیرساختهای پردازشی نیز به این روند کمک میکنند. امیدوارم در سال جاری شاهد آغاز نهضت تولید محتوا در کشور باشیم.
وزیر ارتباطات در ادامه به موضوع «جینف» اشاره کرد و گفت: جینف کمک شایانی به حکمرانی دادهمحور در کشور، ایجاد شفافیت و تسهیل امور خواهد کرد. به همین منظور به مدیرعامل شرکت ملی پست مأموریت دادهایم تا این موضوع را با سازمان اوقاف و امور خیریه، بهعنوان نخستین دستگاه، به نتیجه برساند.
در این دیدار، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز درباره دستاوردها و اقدامات این سازمان در حوزه فناوریهای نوین توضیحاتی ارائه کرد.
وی به همکاری این سازمان با مراکز داده دولت اشاره کرد و افزود: برنامهای نیز با شرکت ملی پست در حوزه جینف داریم که روند آن بهخوبی پیش میرود.
همچنین در حضور وزیر ارتباطات، تفاهمنامهای میان شرکت مخابرات ایران و سازمان اوقاف و امور خیریه برای توسعه خدمات ابری در کشور به امضا رسید.
در پایان، وزیر ارتباطات از غرفههای پنجمین نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف بازدید کرد و ضمن گفتوگو با فعالان این حوزه، بر حمایت از طرحهای نوآورانه و توسعه همکاریهای فناورانه میان دستگاهها تأکید کرد.
نظر شما