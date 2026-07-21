تداوم گرمای هوا و افزایش رطوبت در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اوایل هفته پیش رو، نشان‌دهنده نوسانات یک تا دو درجه‌ای دما در سطح استان است.

وی افزود: امروز در نیمه غربی، جنوب غربی، وزش باد بصورت متوسط تا نسبتا شدید خواهد بود. در این مناطق، وقوع گردوغبار محلی، موقتی، دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از فردا تا پایان هفته با استقرار جریانات جنوبی، شاهد افزایش رطوبت در مناطق، سواحل جنوب شرقی بویژه در صبحگاه، شامگاه خواهیم بود. شمال، خلیج فارس، نیز تا اواسط وقت امروز مواج است.

سبزه زاری درباره دمای شهرهای استان بیان کرد: در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۹.۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه، ایذه با دمای ۲۲.۱ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه استان گزارش شده‌اند.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۴ درجه سانتیگراد، کمینه دمای ۳۰.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.