دمای هوای آذربایجان غربی ۸ تا ۱۲ درجه کاهش می یابد

مهدی صابری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی، روند کاهشی محسوس دما از روز شنبه در سطح استان آذربایجان غربی آغاز شده و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت، افزود: در این مدت دمای هوای استان ۸ تا ۱۲ درجه کاهش مییابد.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از ورود سامانه بارشی فعال خبر داد و گفت: تا اواسط هفته آینده موجب بارشهای رگباری، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما خواهد شد.
صابری افزودک بر اساس این هشدار، انتظار میرود در طول این مدت بارشهای رگباری شدید همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید لحظهای، کاهش محسوس دما، و احتمال وقوع تگرگ در نقاط مختلف استان به ویژه در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی رخ دهد.
وی اضافه کرد: از مهمترین مخاطرات این سامانه به احتمال آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح رودخانهها و مسیلها، کاهش دید در جادهها و احتمال آسیب به سازههای موقت و محصولات کشاورزی اشاره شده است.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی به شهروندان توصیه کرد از تردد در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و تمهیدات لازم جهت مقابله با خسارات احتمالی را در نظر بگیرند.
صابری گفت: کشاورزان، باغداران و گلخانه داران به توصیهها در خصوص مقابله با خسارات احتمالی ناشی از این افت دما، توجه لازم را داشته باشند.
