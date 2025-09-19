دمای هوای آذربایجان غربی ۸ تا ۱۲ درجه کاهش می یابد

مهدی صابری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی، روند کاهشی محسوس دما از روز شنبه در سطح استان آذربایجان غربی آغاز شده و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت، افزود: در این مدت دمای هوای استان ۸ تا ۱۲ درجه کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از ورود سامانه بارشی فعال خبر داد و گفت: تا اواسط هفته آینده موجب بارش‌های رگباری، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما خواهد شد.

صابری افزودک بر اساس این هشدار، انتظار می‌رود در طول این مدت بارش‌های رگباری شدید همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید لحظه‌ای، کاهش محسوس دما، و احتمال وقوع تگرگ در نقاط مختلف استان به ویژه در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی رخ دهد.

وی اضافه کرد: از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه به احتمال آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کاهش دید در جاده‌ها و احتمال آسیب به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اشاره شده است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی به شهروندان توصیه کرد از تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و تمهیدات لازم جهت مقابله با خسارات احتمالی را در نظر بگیرند.

صابری گفت: کشاورزان، باغداران و گلخانه داران به توصیه‌ها در خصوص مقابله با خسارات احتمالی ناشی از این افت دما، توجه لازم را داشته باشند.