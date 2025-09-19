به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی امام جمعه سنقر و کلیایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، به موضوعات مهم سیاسی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی روز اشاره کرد و اظهار داشت: نخستین نکته، حمایت بی‌چون‌وچرای رژیم تروریستی آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی است.

وی با بیان اینکه تمامی جنایات رژیم صهیونیستی از ابتدا تاکنون با چراغ سبز آمریکا شکل گرفته است، افزود: وقتی می‌بینیم حتی قطعنامه‌های سازمان ملل که اندک خاصیتی هم ندارند، توسط آمریکا وتو می‌شوند، باید به این نتیجه برسیم که آمریکا و اسرائیل در یک جبهه واحد قرار دارند.

امام جمعه سنقر و کلیایی با یادآوری سخنان حضرت امام خمینی (ره) در خصوص لزوم فراموش نکردن شعار «مرگ بر آمریکا»، گفت: حتی اگر در آمریکا مسجد ساخته شود و اذان بلند شود، باز هم دشمنی آمریکا با اسلام و ملت‌های مظلوم ادامه خواهد داشت.

شادی ملت ایران و خشم دشمنان از قهرمانی کشتی‌گیران

حجت الاسلام رضایی با اشاره به افتخارآفرینی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان و کسب ششمین قهرمانی جهان پس از ۱۲ سال، این موفقیت را مایه دلگرمی مردم ایران دانست و تصریح کرد: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در تجلیل از تلاش و رفتار تحسین‌برانگیز کشتی‌گیران نشان داد که ترکیب قدرت و معنویت، آفریننده ارزش‌های والای انسانی و اسلامی است.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی حتی از شادی مردم ایران در عرصه‌های ورزشی ناراحت می‌شوند، اما ملت ما با اتکا به ایمان و غیرت ملی و مذهبی، مسیر افتخارآفرینی را ادامه می‌دهند.

دفاع مقدس؛ بزرگ‌ترین حماسه ملت ایران

امام جمعه سنقر و کلیایی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، آن را بزرگ‌ترین سرمایه تاریخی ملت ایران دانست و گفت: جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران اسلامی، جنگی دفاعی و مقدس بود، چرا که ملت ما برای حفظ دین، هویت ملی و استقلال خود پایمردی کرد.

وی با بیان اینکه عوامل داخلی، ضعف مدیریتی بنی‌صدر و تحریکات خارجی زمینه‌ساز آغاز جنگ شد، خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد در عرض یک هفته می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرد اما با ایستادگی ملت و هدایت‌های امام راحل، این رؤیا به کابوس تبدیل شد.

حجت الاسلام رضایی تأکید کرد: امروز نیز همان دشمنی‌ها ادامه دارد و لازم است با تقویت توان نظامی و موشکی کشور، دشمن را از هرگونه توطئه و تجاوز مأیوس کنیم.

آموزش و پرورش؛ معدن کشف استعدادها

امام جمعه سنقر و کلیایی در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: آموزش‌وپرورش محل کشف استعدادهای نسل آینده کشور است و نباید تنها به حضور دانش‌آموزان در کلاس‌ها بسنده کرد.

وی افزود: قرآن کریم و سخنان پیامبر اسلام (ص) نشان می‌دهد که هر انسان معدن استعداد است و باید این استعدادها شناسایی و پرورش داده شود تا به نفع جامعه به کار گرفته شوند.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به مشکلات مدیریتی آموزش‌وپرورش شهرستان، خواستار تعیین تکلیف سریع این موضوع شد و تصریح کرد: نباید خانواده‌ها در آغاز سال تحصیلی سرگردان بمانند، بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق، استعدادهای گوناگون دانش‌آموزان در زمینه‌های علمی، فنی، ورزشی و هنری شناسایی و هدایت شوند.

عبرت از تاریخ و ضرورت توجه به نعمت عمر

امام جمعه سنقر و کلیایی در خطبه دوم نماز جمعه نیز با بیان اینکه نعمت عمر و آثار گذشتگان باید عبرت‌آموز برای همه باشد، گفت: بسیاری از اقوام گذشته به دلیل ناسپاسی و غفلت گرفتار عذاب الهی شدند و این درس بزرگی برای ماست تا با تقوا و عمل صالح مسیر سعادت را بپیماییم.