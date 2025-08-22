ولایت را تنها نخواهیم گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی امام جمعه سنقر و کلیایی در خطبههای این هفته نماز جمعه با سفارش به تقوای الهی اظهار داشت: انسان در برخی امور همچون زمان و مکان تولد و مرگ اختیاری ندارد، اما در انتخاب مسیر زندگی مختار است. همانطور که امام صادق (ع) فرمودند: «لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین».
وی با اشاره به مباحث نهجالبلاغه درباره سرنوشت انسان گفت: انسانها بدون اختیار در دنیا متولد و از آن خارج میشوند، اما در اعمال فردی و اجتماعی خود مسئولاند و هیچکس بار دیگری را به دوش نمیکشد، اگرچه گناهان جمعی مانند ترک امر به معروف و نهی از منکر هم بر عهده همه اعضای جامعه است.
امام جمعه سنقر و کلیایی با بیان اینکه امروز ۲۸ صفر، روز رحلت پیامبر اکرم (ص) است، افزود: مصیبت پیامبر اسلام چنان سنگین بود که امیرالمؤمنین (ع) در خطبه ۲۳۵ نهجالبلاغه فرمودند با رحلت تو یا رسولالله رشته نبوت و نزول وحی تشریعی برای همیشه قطع شد و مصیبتی بر امت وارد آمد که هیچ مصیبتی همتای آن نیست.
وی ادامه داد: وظیفه پیامبر در قرآن به روشنی بیان شده است؛ رسول خدا (ص) برای برداشتن غل و زنجیرهای درونی و بیرونی از دوش بشریت مبعوث شد و حیات واقعی را به انسانها هدیه داد. کسانی که به پیامبر ایمان بیاورند، او را یاری دهند و از قرآن تبعیت کنند، رستگار خواهند شد.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به شهادت امام حسن مجتبی (ع) گفت: آن حضرت به دلیل تنها ماندن و نداشتن یاران کافی مجبور به صلح شد. وقتی او را «ذلیلکننده مؤمنان» نامیدند، فرمود اگر یارانی داشتم هرگز تسلیم نمیشدم. این درسی بزرگ برای امروز ماست که در حمایت از ولایت سستی نکنیم.
وی با تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع) افزود: تشیع در ایران مرهون هجرت امام رضا (ع) و یاران ایشان به این سرزمین است. ایرانیان در ابتدا اکثراً اهل سنت بودند اما به برکت حضور امام هشتم (ع) و فرزندان و اصحاب ایشان به تدریج به مکتب اهلبیت (ع) گرایش یافتند.
امام جمعه سنقر و کلیایی با اشاره به جایگاه امام رضا (ع) در قلوب مؤمنان بیان کرد: در روایتی آمده است که وقتی یکی از شیعیان از جایگاهش نزد امام رضا (ع) پرسید، حضرت فرمود ببین تو چه جایگاهی نزد من داری، همان جایگاه را من نزد تو دارم. این بیانگر آن است که رابطه قلبی ما با امام، میزان جایگاه ما نزد ایشان است.
وی در بخش دیگری از خطبهها به انتشار برخی بیانیهها برای مذاکره مجدد با آمریکا و محدود کردن فعالیتهای هستهای و موشکی کشور اشاره کرد و گفت: این جریانها کاملاً همسو با خواستههای دشمنان عمل میکنند؛ همان چیزی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان جنگ به آن دست نیافتند، میخواهند از طریق فشار سیاسی و رسانهای محقق کنند.
حجتالاسلام رضایی افزود: تاریخ باید برای ما عبرت باشد. همانطور که امیرالمؤمنین (ع) از ناکثین، قاسطین و مارقین رنج کشید، امروز نیز برخی در لباس همراهی با انقلاب در واقع مانع حرکت آن هستند. امام علی (ع) فرمود شما مانند خاری در دستان من هستید؛ نه میتوانم خار را بیرون بیاورم و نه با شما درمان شوم.
وی تصریح کرد: اما ملت ایران آگاهند و اجازه تکرار تجربه تلخ کوفه را نخواهند داد. ایران امروز کوفه نیست و مردم ما با هوشیاری، نقشه دشمنان و جریانهای داخلی همسو با آنان را نقش بر آب خواهند کرد. اگر کسی بخواهد در راستای اهداف دشمن قلمی بزند یا قدمی بردارد، ملت ایران قلم او را خواهند شکست.
امام جمعه سنقر و کلیایی با شعارهای «اللهاکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر انگلیس»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر منافق» گفت: کسانی که دم از تعلیق غنیسازی و واگذاری توان دفاعی میزنند باید از شهدا و خانوادههای آنان خجالت بکشند، چرا که ملت ما هرگز از راه مقاومت بازنخواهد گشت.
وی در ادامه با تبریک روز پزشک خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی افسران جبهه سلامت هستند که در خط مقدم امنیت جسمی مردم قرار دارند و باید از تلاشهای آنان قدردانی کرد.
امام جمعه سنقر و کلیایی با اشاره به وضعیت غزه نیز گفت: امروز سختترین نقطه جهان غزه است؛ جایی که کودکان حتی از آب آشامیدنی هم محروماند و رژیم صهیونیستی آنان را برای دریافت غذا به رگبار میبندد. در همین راستا پویشی با عنوان «ایران همدل» آغاز شده که تا چهار هفته ادامه دارد و مردم میتوانند کمکهای نقدی خود را برای یاری ملت مظلوم فلسطین واریز کنند.
وی در پایان از خداوند متعال خواست به اسلام و مسلمانان عزت، به رهبر معظم انقلاب طول عمر با برکت و به مردم ایران صبر و استقامت عطا فرماید و همگان را رهروان واقعی مکتب اهلبیت (ع) قرار دهد.
نظر شما