به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری بعد از ظهر جمعه در جمع مدیران و رؤسای مراکز جهاد کشاورزی شهرستانهای استان، بر ضرورت برخورد قاطع و جدی با کشتهای ممنوعه و عزم همگانی دستگاهها برای مقابله با این پدیده تأکید کرد.
فخری با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در حوزه مبارزه با مواد مخدر و نقش جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، اظهار داشت: امروز همه دستگاههای اجرایی از جمله دستگاه قضائی، دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط در استان، اراده جدی برای پیشگیری، درمان اعتیاد و مقابله با کشتهای غیرقانونی دارند و اقدامات مؤثری نیز در این راستا به انجام رسیده است.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای دستورالعملهای ارسالی در این زمینه، خطاب به رؤسای مراکز جهاد کشاورزی گفت: لازم است این مراکز با همکاری فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی، نسبت به آگاهسازی کشاورزان، جلوگیری از کشتهای ممنوعه و ترویج کشتهای جایگزین اقدام کنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با هشدار نسبت به ترک فعل دستگاهها در اجرای دستورالعملهای ابلاغی افزود: هرگونه کوتاهی در عمل به وظایف محوله قابل پیگیری خواهد بود، چرا که آینده فرزندان این استان مستلزم ایفای مسئولیت اجتماعی همه ما در عرصه پیشگیری از کشتهای ممنوعه است.
فخری در ادامه با اشاره به بروزرسانی دستورالعملهای ارسالی گفت: در نسخه جدید، وظایف دستگاههای اجرایی مختلف به صورت شفاف و واضح ابلاغ شده و خواهد شد تا هیچگونه ابهامی در اجرای وظایف باقی نماند.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیتهای مردمی و محلی برای پیشگیری از کشتهای غیرقانونی ضروری است، تصریح کرد: شوراهای اسلامی، دهیاران، مددکاران اجتماعی و دیگر ظرفیتهای موجود در روستا باید به میدان بیایند، چرا که عدم استفاده از این ابزارها در آینده میتواند به کاهش امنیت روانی و غذایی جامعه منجر شود.
فخری در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی و همکاری جدی همه دستگاهها و نهادهای اجتماعی هستیم تا با برخورد اصولی و پیشگیرانه، نهتنها کشتهای ممنوعه ریشهکن شود بلکه زمینه برای توسعه کشاورزی سالم و پایدار در استان کرمانشاه فراهم گردد.
